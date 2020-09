Borussia Dortmund: BVB-Fans sauer – ist die Meisterschaft schon entschieden? „Ist gelaufen“

am 27.09.2020 um 11:41

Die Fans von Borussia Dortmund sind bedient. Denn die Niederlage gegen den FC Augsburg hat ein altbekanntes Problem aufgedeckt: Gegen Mittelklasse-Teams kommt der BVB immer wieder ins Straucheln.

Borussia Dortmund steht somit nach zwei Spieltagen nur auf dem achten Tabellenplatz. Ist die Meisterschaft in der Bundesliga also schon entschieden? Das sehen zumindest die BVB-Fans so.

Borussia Dortmund: Fans gratulieren dem FC Bayern zur Meisterschaft

Denn: Mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim hat der große Rivale aus München am Sonntag die Möglichkeit, sich an der Tabellenspitze festzusetzen. Auch die anderen Mit-Konkurrenten aus der Bundesliga strauchelten an diesem Spieltag.

Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach spielten allesamt nur Unentschieden. Wer soll dem FC Bayern also die Meisterschaft noch streitig machen? Darüber rätseln auch die Fans im Netz. Hier die Reaktionen:

Dortmund, Leipzig, Gladbach lassen Punkte. So lange man den Bayern nicht Fernsehgelder wegnimmt, wird sich daran nix ändern.

Herzlichen Glückwunsch zur erneuten Deutschen Meisterschaft FC Bayern.

Schade, dass der Rest der Saison durch den nun frühen 3-Punkte-Rückstand nur noch Makulatur ist. Damit ist dann auch die letzte schwarz-gelbe Spannung an der Spitze raus.

Wenn Bayern morgen gegen Hoffenheim gewinnt, ist die Meisterschaft gelaufen.

2:0 Selten war die Meisterschaft so früh entschieden...!

Es gibt aber noch ein weiteres Detail, das die Anhänger der Schwarz-Gelben stört. Sogar der Erzfeind aus Gelsenkirchen hat es nämlich geschafft, wenigstens ein Tor zu erzielen. „Sogar die Blauen machen einen rein. Beschissener Spieltag“, ärgert sich ein Fan.

Aussagen der BVB-Spieler irritieren

Und was sagen die BVB-Spieler zur Niederlage beim FC Augsburg? Mats Hummels bemängelte: „Aus den Situationen haben wir zu wenige Chancen kreiert und die wenigen nicht genutzt.“ Gleichzeitig überraschte der Kapitän aber mit der Aussage, „in vielen Bereichen ein gutes Spiel“ gesehen zu haben.

Die Enttäuschung ist BVB-Kapitän Mats Hummels nach der Niederlage gegen den FC Augsburg anzusehen. Foto: imago images/Krieger

Auch Manuel Akanji befand nüchtern: „Es geht mal so, mal so aus. Man findet immer was, wenn wir die Spiele verlieren.“ Angesichts der Ansprüche von Borussia Dortmund irritieren solche Aussagen doch sehr.

Mit dieser Einstellung dürfte es auf jeden Fall schwer werden im Rennen um die Meisterschaft. Von einer Entscheidung zu sprechen, ist aber selbst für den größten Schwarzmaler wohl noch zu früh. (mk)