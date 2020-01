Borussia Dortmund: BVB-Fans freuen sich über DIESE Nachricht

Borussia Dortmund weilt derzeit im Trainingslager in Marbella. Und für die mitgereisten Fans gab es am Mittwochvormittag ein ganz besonderes Schmankerl.

Denn nach mehreren Tagen voller individueller Einheiten betrat ER endlich nicht mehr alleine den Platz: Neuzugang Erling Haaland. Im Schlepptau hatte das Mega-Talent gleich fünf weitere zuletzt angeschlagene Stars von Borussia Dortmund – Paco Alcacer, Thorgan Hazard, Thomas Delaney, Jacob Bruun Larsen sowie BVB-Kapitän Marco Reus.

Borussia Dortmund: Marco Reus und Co. trainieren gemeinsam

Vor dem Rückrundenstart am 18. Januar (15.30 Uhr) beim FC Augsburg nähern sich die zuletzt Erkälteten und Verletzten somit immer mehr dem Mannschaftstraining an. Die Einheit des Sextetts begann ganz gemächlich mit einer Partie Fußballtennis, in der Reus, Hazard und Alcacer das gegnerische Dreierteam in zwei Sätzen bezwang.

Später bewältigte das Sextett einen Dribbling-Parcours, an dessen Ende schon einmal vorsichtig das Tor anvisiert wurde. Anschließend ging es in einen Wettkampf auf kleine Tore.

Borussia Dortmund: Erling Haalands erstes Tor im BVB-Dress

Und dort passierte es dann: Haaland traf als Borusse erstmals das Schwarze. Dennoch verloren er, Delaney und Bruun Larsen erneut gegen Reus, Hazard und Alcacer – 2:5 hieß es am Ende. Die Spieler, die am Dienstag gegen Standard Lüttich eingesetzt wurden (hier gibt's die Highlights), absolvierten lediglich eine kleine Regenerations-Einheit.

Nach einer Stunde durften Haaland, Reus, Alcacer, Hazard, Delaney und Bruun Larsen dann auch schon wieder duschen gehen. Die ersten kleinen Schritte für die BVB-Akteure, aber ein wichtiger Moment für Borussia Dortmund.