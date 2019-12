Borussia Dortmund: BVB-Fans stinksauer – weil Barca DIESE Entscheidung trifft

Dortmund. Das Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League hat noch gar nicht begonnen, da sind einige Fans von Borussia Dortmund schon stinksauer. Der Grund ist eine Entscheidung des FC Barcelona. Aber eins nach dem anderen.

Der BVB empfängt am Dienstagabend in der Champions League den tschechischen Vertreter Slavia Prag. Gegen Prag muss Borussia Dortmund auf jeden Fall punkten, um die Chance aufs Achtelfinale zu wahren.

Borussia Dortmund: BVB-Fans sauer auf Barca

Gleichzeitig muss der BVB auf Schützenhilfe des FC Barcelona hoffen. Barca ist zeitgleich bei Inter Mailand zu Gast. Borussia Dortmund kommt nur weiter, wenn die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gegen Prag mehr Punkte holt als Inter gegen Barca.

Heißt: Die Fans von Borussia Dortmund müssen am Dienstagabend den Katalanen die Daumen drücken. Doch genau HIER sehen einige BVB-Anhänger schon das große Problem.

Denn wie Trainer Ernesto Valverde am Montag bekanntgab, wird Barca wie befürchtet eine B-Elf ins Rennen schicken. Barcelona steht schließlich bereits als Gruppensieger fest. Für den spanischen Meister geht es in Mailand daher um herzlich wenig.

Ernsto Valverde verzichtet beim Spiel in Mailand auf Stars wie Lionel Messi oder Gerard Pique. Foto: imago images / Agencia EFE

Messi und Co. reisen nicht mit

Wie Valverde mitteilte, bleiben Abwehrchef Gerard Pique, Spielmacher Sergi Roberto und Superstar Lionel Messi daher zuhause. Das Trio wäre eigentlich topfit, wird aber geschont. Denn in der Liga hat Barca zwei anspruchsvolle Spiele beim Viertplatzierten Real Sociedad San Sebastian und gegen Erzrivale Real Madrid vor der Brust.

Auch Jordi Alba und Arthur (leichtere Muskelbeschwerden) werden vorsichtshalber nicht mitreisen. Zudem fehlen Ex-BVB-Spieler Ousmane Dembélé (Oberschenkelverletzung) und Nelson Semedo (Muskelverletzung) weiterhin.

Drängen Barcas Ersatzspieler sich auf?

Die Hoffnung vieler Fans von Borussia Dortmund ruht nun darauf, dass die Spieler in Barcelonas B-Elf am Dienstagabend ihre Chance nutzen wollen und in Mailand Vollgas geben, um sich bei Coach Valverde zu präsentieren. Denn nur wenn Barca in Mailand punktet, hat der BVB eine Chance aufs Achtelfinale.