Borussia Dortmund: Terzic verrät irren Fan-Trick! So holt er die Südtribüne zurück zu den Spielern

Borussia Dortmund braucht seine Fans – mit einem Trick holt Edin Terzic sie zurück in die Köpfe der Spieler.

Nach dem überzeugenden Sieg in Leipzig (3:1) verrät der Cheftrainer von Borussia Dortmund: Ein Schlachtruf der BVB-Fans ist das neue Motto der Mannschaft auf dem Weg aus dem Leistungs-Loch.

„Ich wurde in den letzten Wochen oft gefragt, wo wir angesetzt haben“, sagt Terzic nach dem Topspiel-Sieg am Sky-Mikrofon.

BVB-Trainer Edin Terzic verriet am Sky-Mikrofon seinen Fan-Trick. Foto: imago images/Eibner

„Klar war: Die Leichtigkeit, die Magie hatte gefehlt. Es ist logisch, dass wir nicht angefangen haben, Tore mit der Hacke oder per Fallrückzieher zu trainieren, sondern erstmal an der Intensität arbeiten wollten.“

Dann verrät er seinen Fan-Trick: Edin Terzic, selbst seit frühster Kindheit BVB-Fan, holt die Südtribüne zurück in die Köpfe der Spieler. Ein Schlachtruf der berühmten Fantribüne ist das neue Motto des Teams.

Die Südtribüne ist wegen des Lockdowns leer. Doch Terzic holt sie zurück in die Köpfe der Spieler. Foto: dpa

„Wir vermissen unsere Fans, klar. Jedes Mal, wenn wir aufs Spielfeld laufen, singen sie ‚Auf geht’s Dortmund, kämpfen und siegen‘ – das ist der Slogan, den wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben“, so Terzic. „Und das hat in den letzten Wochen gut geklappt.“

Terzic verspricht: Wollen konstant Woche für Woche brillieren

„Wir waren jetzt nicht spielerisch brillant“, gesteht der 38-Jährige Trainer von Borussia Dortmund ebenfalls ein. „Aber heute in der zweiten Halbzeit hat es gepasst. Das wollen wir konservieren und konstant Woche für Woche abliefern.“

Ein Versprechen an die Fans – die trotz Abwesenheit geholfen haben, die Krise zu bewältigen.