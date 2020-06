Borussia Dortmund: Riesige Fan-Wut beim BVB! Wieder Aufregung um Handspiel-Entscheidung

Düsseldorf. Mega-Aufregung bei der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund. Trotz des Last-Minute-Sieges der Dortmunder waren die Fans schon während der Partie auf 180.

Raphael Guerreiro traf zunächst sehenswert und brachte den BVB in Führung – dachte man. Denn der Schiedsrichter nahm das Tor wegen eines vermeintlichen Handspiels zurück. Die Fans von Borussia Dortmund wütenden danach in den sozialen Medien.

Der BVB steckt in einer Handspiel-Krise.

Borussia Dortmund: Rätselhafte Handentscheidungen gegen den BVB häufen sich

In der 65. Minute der Partie Düsseldorf – Dortmund kommt es zum Eklat. Nach einer Düsseldorfer Chance kontern die Dortmunder eiskalt. Haaland kommt am Strafraum zum Abschluss, sein Schuss wird aus kürzester Distanz abgeblockt.

----------------------

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Haaland (90.+5)

-------------------

Die Kugel fliegt in hohem Bogen in den Sechzehner, wo Raphael Guerreiro den Ball per Volley-Schuss im Kasten der Fortuna versenkt. Riesen Jubel bei den Dortmundern – bis Schiedsrichter Sascha Stegemann zusammen mit dem Video-Assistenten auf Handspiel entscheidet.

Guerreiro hatte den abgeprallten Schuss von Haaland an die Schulter bekommen. Immer wieder kommt es seit dem Re-Start bei Spielen des BVB zu skurrilen Handspiel-Entscheidungen. Die Leidtragenden sind dabei fast immer die Schwarzgelben.

--------------------

--------------------

Schon in den Spielen gegen Bayern, Paderborn und Berlin fühlten sich der Tabellenzweite benachteiligt.

Sturm der Entrüstung bei den Fans

Die Fans sind nach dem Spiel gegen Düsseldorf restlos bedient und gehen in den sozialen Netzwerken auf die Barrikaden. Wir haben einige der Reaktionen gesammelt: