Borussia Dortmund: Schockstarre! Jetzt droht den BVB-Fans DIESES Horror-Szenario

Dortmund. Viel Anlass zur Freude gibt es derzeit nicht für die Fans von Borussia Dortmund. Der Bundesliga-Spielbetrieb liegt wegen des Coronavirus brach, das Revierderby ist abgesagt und wird – wenn überhaupt – unter Zuschauer-Ausschluss nachgeholt, die BVB-Aktie ist auf steiler Talfahrt und nur ein Vorbote der finanziellen Konsequenzen dieser Krise.

Kann es noch schlimmer kommen? Es kann! Sollte die Bundesliga-Saison tatsächlich nicht fortgesetzt werden können, zieht die DFL offenbar in Betracht, die Hinrunden-Tabelle zu werten. Für die Fans von Borussia Dortmund ein Horror-Szenario!

Borussia Dortmund: Fans in Schockstarre! Droht das Worst-Case-Szenario?

Mit dieser Entscheidung würde der BVB von Rang 2 auf 4 abrutschen – und noch viel schlimmer: Das in Dortmund besonders unbeliebte RB Leipzig wäre Deutscher Meister.

Das verhasste Fußballprojekt des Getränkeherstellers „Red Bull“ als Corona-Meister? Für viele Schwarzgelbe eine unerträgliche Vorstellung – aber beileibe nicht undenkbar. Auch Rechts-Experte Dr. Marius Breucker hält das für eine vertretbare Entscheidung.

„Mehr spräche meines Erachtens dafür, die Tabelle der Hinrunde zugrunde zu legen, da dann jeder einmal gegen jeden gespielt hat“, so der Anwalt gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“, der dies für „die fairste Lösung“ hält.

Sollte es soweit kommen, dürfte den Fans von Borussia Dortmund immerhin der Anblick feiernder Leipzig-Fans erspart bleiben. Eine Meisterfeier auf dem Marktplatz ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie undenkbar.

Doch auch die Fans von RB Leipzig haben für die Gedanken der DFL wenig übrig. Der Tenor im Netz: Lieber nicht Meister als auf diese Weise. (dso)