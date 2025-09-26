Silva-Wirbel beim BVB! Jetzt reagiert der Stürmer deutlich

Er kam für über 20 Millionen zum BVB, nachdem die Klubbosse lange um ihn gekämpft hatten. Mit Fabio Silva hat Borussia Dortmund einen flexiblen Stürmer verpflichtet, der sowohl für als auch neben Serhou Guirassy spielen könnte. Das große Problem: Bis dato stand der Neuzugang aufgrund einer Verletzung noch keine Sekunde auf dem Platz.

In den vergangenen Wochen gab es große Diskussionen um Silva. Von mehreren Seiten hieß es, dass sein Berater dem BVB eine vergangene Operation verschwiegen hätte, um den Deal abzuschließen. Diese Spekulationen warfen ein ganz anderes Licht auf den Transfer. Jetzt spricht der Portugiese selbst.

BVB-Neuzugang Silva wird deutlich

Der portugiesische Angreifer hatte sich im Sommer einer Operation an den Adduktoren unterzogen. Die BVB-Bosse um Sportdirektor Sebastian Kehl, Trainer Niko Kovac und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sollen zwar von der Verletzung, allerdings nicht von dem Eingriff gewusst haben. Davon erfuhren sie erst unmittelbar vor dem Medizincheck. Aufgrund von mangelnden Alternativen sollen sie den Deal dennoch durchgewunken haben.

Dies sorgte zuletzt für viel Wirbel. Nun äußert sich Silva erstmals zu den Anschuldigungen und zu seiner Verletzung. „Die Situation war nicht so, wie sie in den Medien dargestellt wurde. Es stimmt zwar, dass ich mich in der vergangenen Saison einer Operation unterzogen habe. Es wurde aber nie etwas bewusst verheimlicht“, so Silva gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

„Ich war zu dem Zeitpunkt der Operation Spieler von Wolverhampton. Und gemeinsam mit dem Verein und meinem Umfeld haben wir damals entschieden, keine Details über die Verletzung oder den Eingriff öffentlich zu machen“, verriet der 23-Jährige weiter. In den Gesprächen mit dem BVB war die vergangene OP jedoch nie das ganz große Thema.

Silva in Mainz erstmals im Kader?

Für ihn zählte viel mehr die Aufgabe und die Vision bei Schwarz-Gelb. „In den Gesprächen mit den Verantwortlichen ging es für mich persönlich darum, ihnen zu zeigen, dass ich unbedingt nach Dortmund wechseln möchte, trotz anderer Optionen und Gerüchten. Dass ich noch nicht sofort spielen konnte, war klar“, machte er deutlich. Und doch waren die Vereinsbosse ob der nicht erwähnten OP nicht gerade glücklich.

Fakt ist: Silva stand aufgrund seiner Verletzung noch keine Sekunden auf dem Platz, arbeitete in den letzten Wochen vermehrt individuell und stieg erst in der Woche vor dem Auswärtsspiel in Mainz (Samstag, 27. September, 15.30 Uhr) teilintegriert in das Teamtraining des BVB ein. Ob er gegen die 05er sein Kaderdebüt feiern wird, ließ Kovac noch offen.