Borussia Dortmund: Bitterer Patzer beim Klopp-Club! Profitiert davon ausgerechnet der BVB?

Ein sichergeglaubter Transfer ist Jürgen Klopp durch die Lappen gegangen – ausgerechnet Borussia Dortmund könnte nun bei dem Spieler zuschlagen.

Eine bittere Panne hat beim FC Liverpool dazu geführt, dass ein Spieler trotz Einigung nicht verpflichtet werden durfte. Auch Borussia Dortmund hatte Interesse gezeigt – und ist plötzlich wieder im Rennen.

Borussia Dortmund: Zweite Chance für Fabio Carvalho

Mit Fabio Carvalho war sich Klopp schnell einig. Doch die Verhandlungen mit dem Klub des Juwels waren deutlich schwieriger – und die Einigung kam zu spät.

Der Zweitligist FC Fulham wollte sich den Verlust seines Stars am „Deadline Day“ ordentlich entlohnen lassen, lehnte laut „Guardian“ ein Angebot über umgerechnet 6 Millionen Euro ab. Als Liverpool auf 9,5 Millionen erhöhte, stimmten die „Cottagers“ zu, doch die Zeit rannte davon.

Zweite Chance Borussia Dortmund? Fabio Carvalho wechselt vorerst nict zum FC Liverpool. Foto: imago images/PA Images

Eilig wurde der 19-Jährige zum Medizincheck eingeflogen. Doch noch bevor alle Papiere beisammen waren, war die Transferfrist abgelaufen.

Für solche Fälle gibt es in der Premier League zwar sogenannte „Deal Sheets“, die erlauben, dass Formalitäten auch später noch erledigt werden dürfen. In der englischen zweiten Liga gelten die aber nicht – und damit auch nicht in Fulham.

Und so platzte der Deal – und plötzlich ist Borussia Dortmund wieder im Rennen. Der BVB galt zuvor bereits als Interessent für den talentierten Offensivspieler.

Borussia Dortmund wieder im Rennen?

Kann Borussia Dortmund ausgerechnet seinem Ex-Trainer noch in die Parade grätschen und Jürgen Klopp seinen Wunschspieler noch streitig machen? Nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich.

Trotz der Panne gilt Liverpool weiter als Spitzenkandidat auf eine Carvalho-Verpflichtung – dann halt im Sommer.

