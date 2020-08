Borussia Dortmund: Fans wegen diesem englischen Duell völlig verblüfft

Ein Pokalfinale in England sorgt bei BVB-Fans für nostalgisches Schwärmen.

London. Was für ein irres Pokalfinale in England! Fans von Borussia Dortmund rieben sich beim FA-Cup-Duell zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea verwundert die Augen.

Ausgerechnet zwei Ex-Dortmunder entschieden die Partie.

Borussia Dortmund: Ein Hauch von BVB im Wembley-Stadion

Schon nach fünf gespielten Minuten im Wembley-Stadion in London jubelte die Mannschaft im blauen Dress. Christian Pulisic, der Ex-Borusse, brachte Chelsea früh in Führung. Auch danach machte der US-Amerikaner mit mehreren Chancen auf sich aufmerksam.

Über einen Strafstoß kamen aber plötzlich auch die „Gunners“ in die Partie. Der Gefoulte: Pierre-Emerick Aubameyang – ebenfalls kein Unbekannter im Ruhrpott und im Speziellen beim schwarz-gelben Anhang. Der Arsenal-Kapitän trat selbst an und verwandelte zum 1:1-Ausgleich.

Das ist Pierre-Emerick Aubameyang:

geboren 1989 in Frankreich

kam 2013 von AS St.-Étienne zum BVB

aktuell beim FC Arsenal unter Vertrag

Marktwert: 56 Millionen Euro

Eben dieser Aubameyang war es dann auch, der in der zweiten Halbzeit des Finals ein wenig zauberte, einen Chelsea-Verteidiger stehenließ und über den Torhüter zum 2:1 einlupfte. Ein paar Minuten nach dem Treffer wurde zwar noch ein Spieler der „Blues“ mit Rot vom Feld geschickt, Tore fielen allerdings nicht mehr.

Gemeinsam beim BVB: Pierre-Emerick Aubameyang (l.) und Christian Pulisic. Foto: imago images / DeFodi

Und so entschieden zwei Ex-Borussen das Finale des FA Cups: Aubameyang, der von 2013 bis 2018 für den BVB auf Torejagd ging, behielt dabei aber die Oberhand über Pulisic, den bei Dortmund zum Profi gereiften Linksaußen.

Und BVB-Fans schwelgten plötzlich in Erinnerungen an vergangene Tage. Einziger Wermutstropfen des Abends: Pulisic musste in der 49. Minute verletzt vom Platz und hat sich dem Anschein nach eine Muskelverletzung zugezogen.

BVB ist wieder da

Währenddessen starten die aktuellen Spieler von Borussia Dortmund langsam wieder in die Vorbereitung. Zunächst standen Fitness- und Coronatests in Kleingruppen statt, bevor am Montag das Mannschaftstraining starten soll.

