BVB: Marcel Reif echauffiert über DIESE Götze-Aussage – „Hätte ich ihm gerne zurück wieder ins Mäulchen gestopft“

Gegenwind für Mario Götze! Der Ex-Star von Borussia Dortmund hat zwar mittlerweile eine neue sportliche Heimat gefunden. Für eine Aussage, die er vor der Bekanntgabe seines neuen Vereins getätigt hat, wird er jetzt allerdings von Marcel Reif kritisiert.

Es geht um Götzes Wunschziel während der Vereinssuche.

Borussia Dortmund: Reif echauffiert über Götze-Aussage

Als er noch auf der Suche nach einem neuen Verein war, hatte sich Götze optimistisch gezeigt. Mit Europa sei er „noch nicht fertig“, sagte er im Zuge aufkeimender USA-Wechselgerüchte. Dann wurde er sogar noch präziser: „Ich (...) will unbedingt noch die Champions League gewinnen.“

Vor allem über die letzte Aussage echauffiert sich jetzt der ehemalige Fußball-Kommentator Marcel Reif, der im Gespräch bei „Bild live“ kein Blatt vor den Mund nahm. „Diesen Satz hätte ich ihm gerne zurück wieder ins Mäulchen gestopft“, so der 70-Jährige. Als Götze diese Kampfansage machte, habe Reif nur gedacht: „Sag das nicht. Das ist ein Unsegen.

Marcel Reif echauffiert sich über eine Aussage von Mario Götze. Foto: imago images/teutopress

Der TV-Experte ist sich dafür sicher, dass Götze mit PSV Eindhoven die richtige Wahl getroffen hat. „Absolut! Irgendwo hingehen, wo er kicken kann.“ Dass es nun doch nicht in eine europäische Topliga geht, störe dabei nicht. Es sei zwar nicht „das erste Regal, aber drunter. Und damit kann man wunderbar glücklich werden“, so Reif.

Der niederländische Klub ist schließlich nicht in der Königsklasse vertreten, dafür könne Götze von einer anderen Tatsache profiieren. „Er wirkt sehr erwachsen, hat einen Trainer, der viel dazugelernt hat, der ihn will (Roger Schmidt, Anm. d. Red.). Das hat er gespürt.“

Unter dem Strich erwartet Reif viel von Götze in dieser Saison. So viel sogar, dass „wir uns noch wundern werden, wie gut er kicken kann.“ (the)