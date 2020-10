Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star am Karriere-Tiefpunkt – diese Worte seines Trainers gleichen einer Ohrfeige

Einst wurde er als Spieler von Borussia Dortmund Weltmeister mit Deutschland in Brasilien. Vor ihm lag scheinbar eine erfolgreiche Karriere. Doch jetzt Erik Durm wohl endgültig am Tiefpunkt seines bisherigen Schaffens angelangt.

Der ehemalige Akteur von Borussia Dortmund spielt bei seinem aktuellen Klub keine Rolle mehr – und jetzt gibt es auch noch eine verbale Schelte vom Coach.

Borussia Dortmund: Erik Durm in Frankfurt nicht mehr gebraucht

Einst war Durm bei Borussia Dortmund auf dem Weg zum Stammspieler und stellte auf der Außenverteidiger-Position eine ernsthafte Alternative da. Doch den 28-Jährigen warfen immer wieder Verletzungen zurück.

Das ist Erik Durm:

Ausgebildet in den Jugendmannschaft des 1. FC Saarbrücken und Mainz 05

Wechselte 2012 zu Borussia Dortmund

Als gelernter Stürmer wurde er von Jürgen Klopp zum Außenverteidiger umfunktioniert

Beim BVB wurde er zum Nationalspieler, insgesamt sieben Einsätze

Höhepunkt seiner Karriere: Die Weltmeisterschaft 2014 mit Deutschland

Nach seiner Zeit in Dortmund spielte er ein Jahr in Huddersfield, ehe er sich der Eintracht anschloss

2018 erfolgte der Abschied aus Dortmund, Durm zog es nach Huddersfield. Nach einem Jahr ging es zurück nach Deutschland zu Eintracht Frankfurt. Das erste Jahr bei der Eintracht verlief durchwachsen. Doch Sicht auf Besserung gibt es nicht – im Gegenteil.

Durm spielt in der Planung von Trainer Adi Hütter keine Rolle mehr, befand sich zuletzt nicht mal mehr im Kader. Prompt wurde über einen möglichen Wechsel spekuliert. Doch am Montag um 18 Uhr war klar: Durm hat keinen neuen Verein.

Ein seltenes Bild: Erik Durm im Frankfurt-Trikot. Foto: imago images/osnapix

Das deuteten auch die Worte Hütters an, die Durm wie eine schallende Ohrfeige vorkommen müssen. „Das hatte weniger mit eventuellen Verhandlungen zu tun“, erklärte der Trainer gegenüber „Sport 1“, warum der Verteidiger am Wochenende nicht im Kader gestanden habe.

„Wir haben sehr viel Personal auf diesen Positionen. Deshalb war Erik nicht dabei“, so Hütter weiter. Bedeutet im Klartext: Hütter setzt lieber auf andere Spieler bei der Eintracht, als auf die Dienste des ehemaligen Borussen zu vertrauen.

Doch noch Hoffnung?

Nun bleibt der 28-Jährige also in Frankfurt. Gibt es für den einstigen Spieler von Borussia Dortmund vielleicht doch noch Hoffnung? Am Deadline-Day transferierte der aktuell Tabellendritte Simon Falette zu Hannover 96. Falette hatte zuletzt eben statt Durm in Kader gestanden.

Es ist vielleicht ein Hoffnungsschimmer, trotz der harten Worte seines Trainers. So oder so: Vor Erik Durm dürften schwierige Monate liegen.

Wechselt Mario Götze innerhalb der Bundesliga? Foto: imago images/Kirchner-Media

Auch Götze hat es schwer

Ein weiterer Ex-BVB-Star hat aktuell einen schweren Stand: Mario Götze. Nach seinem Vertragsende bei der Borussia hat er bisher keinen neuen Verein gefunden. Großes Interesse soll Hertha BSC Berlin zeigen. Woran der Deal allerdings hakt, erfährst du hier >>>

Götze nach Eindhoven

Nun ist klar: Nicht Hertha BSC, sondern die PSV Eindhoven hat sich Götzes Dienste gesichert. Eine gute Entscheidung des WM-Helden, findet DERWESTEN-Redakteur Daniel Sobolewski in seinem Kommentar. Hier lesen >> (mh)