Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund schaut in der Europa League ganz genau hin – DAS dürfte dem BVB Sorgen bereiten

Am Donnerstagabend wird Borussia Dortmund beim Duell RB Leipzig – Atalanta Bergamo den Italienern die Daumen drücken.

Das frühe Aus in der Europa League könnte Borussia Dortmund sonst teuer zu stehen können. Es droht eine schlechtere Ausgangsposition im nächsten Jahr.

Borussia Dortmund drohen Brocken in der Champions League

Völlig überraschend scheiterte Borussia Dortmund in diesem Jahr nicht nur in der Champions-League-Gruppenphase, sondern dann auch in der Zwischenrunde der Europa League. Das war nicht nur für die aktuelle Saison bitter, sondern auch Auswirkungen für die nächsten Jahre haben.

Durch das frühe Aus könnte Borussia Dortmund in der UEFA-Fünfjahreswertung Plätze verlieren. Aktuell liegt der BVB bei 78 Punkten. RB Leipzig (76), Olympique Lyon (72) und Villareal (71) hängen Dortmund im Nacken und sind alle noch im internationalen Wettbewerb dabei.

RB Leipzig könnte am BVB vorbeiziehen. Foto: imago images/motivio

Mit einem Sieg am Donnerstagabend (18.45 Uhr) gegen Atalanta Bergamo könnte RB Leipzig an Borussia Dortmund vorbeiziehen. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, bei Punktgleichheit wird die Vorsaison hinzugezogen.

Damit würde Borussia Dortmund in der UEFA-Fünfjahreswertung auf den 17. Platz zurückfallen und es droht in der Zukunft eine schlechtere Ausgangsposition.

Statt wie bislang in Topf zwei würde Borussia Dortmund laut „Bild“ zukünftig im dritten Topf landen. Es drohen zwei richtige Brocken in der Gruppenphase. Leipzig wurde in diesem Jahr beispielweise Manchester United und Paris Saint-Germain zugelost. (fs)