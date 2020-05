Borussia Dortmund: BVB-Fans lachen sich wegen DIESER irren Haaland-Aktion schlapp! „Was zur Hölle?“

Beim Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund (0:2) wurde Erling Haaland mal wieder zum großen Gesprächsthema unter BVB-Fans.

Diesmal war es allerdings kein Torerfolg, der Erling Haaland in den Fokus der Diskussionen rücken ließ. Die Anhänger von Borussia Dortmund lachten vielmehr über eine verunglückte Aktion des Norwegers, die sich letztendlich als großer Segen für den BVB erweisen sollte.

Borussia Dortmund: BVB-Fans feiern kuriose Haaland-Aktion

Es war die 32. Minute: Julian Brandt spielte den Ball tief in der Wolfsburger Hälfte zu Achraf Hakimi. Dieser setzte im gegnerischen Strafraum geschickt seinen Teamkollegen Thorgan Hazard in Szene.

Mit viel Übersicht legte der Belgier quer zu Haaland, der aus sieben Metern zur Führung für Borussia Dortmund einschieben wollte. Doch anstatt den Ball ins Tor zu schießen, trat der BVB-Stürmer ungeschickt über den Ball und stolperte dabei auch noch über die eigenen Beine.

Borussia Dortmund durfte trotzdem jubeln. Denn unmittelbar hinter Haaland stand dessen Teamkollege Raphael Guerreiro, der lässig zum 1:0 einschob.

„Starke Finte von Haaland!“

Die Fans von Borussia Dortmund bejubelten den Führungstreffer und mussten gleichzeitig über die kuriose Haaland-Aktion lachen. Hier einige Twitter-Reaktionen:

„Starke Finte von Erling Haaland. Er kann einfach alles.“

„Haaland mit souveränem Luftloch, um den Ball unbemerkt durchlaufen zu lassen. Was kann der eigentlich nicht?“

„Was zur Hölle hat Haaland denn da gemacht?“

„Geiler Trick von Haaland! Mit Absicht über den Ball getreten!“

„Haaland auch exzellent, wie er komplett gewollt den Ball durchlässt. Weltklasse-Move!“

„Stark, wie Haaland den Ball unter dem tretenden Bein für Guerreiro durchlässt, um Abwehr und Torhüter zu irritieren. Schaffen nicht viele.“

„Haaland mit einem NO-TOUCH-PASS!“

„Haaland hat das Tor einfach nur Rapha gegönnt, das war Absicht!“

Wolfsburg – Dortmund: So lief das Spiel

Borussia Dortmund nutzte die einzige Chance in einer ereignisarmen ersten Halbzeit und ging durch den Treffer von Guerreiro in Führung. In der zweiten Halbzeit war Wolfsburg zunächst das aktivere Team. Doch nach einem blitzschnellen Konter entschied Achraf Hakimi (78.) das Spiel für den BVB. (dhe)