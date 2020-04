Borussia Dortmund: Spektakuläres Gerücht – steigt DIESER Top-Klub in den Haaland-Poker ein?

Dortmund. Es wird wieder laut um Erling Haaland von Borussia Dortmund! Eigentlich hatten die Klubbosse des BVB ja zuletzt deutlich gemacht, dass der Shootingstar den Klub nicht vor 2022 verlassen werde.

Doch jetzt will offenbar ein weiterer Top-Klub in den Poker einsteigen – und bei Borussia Dortmund für ein Umdenken sorgen.

Borussia Dortmund: Top-Klub steigt wohl in Haaland-Poker ein

Zuletzt soll Real Madrid intensiver um Haaland geworben haben. Der Transfer soll bei den „Königlichen“ in den nächsten Jahren sogar allerhöchste Priorität genießen. Sogar über eine gesonderte Ausstiegsklausel in Haalands BVB-Vertrag für den spanischen Klub wurde spekuliert.

Wie lange jubelt er noch in Schwarz-Gelb? Erling Haaland. Foto: imago images/Moritz Müller

Jetzt soll ein weiterer „Big Player“ aus dem europäischen Fußball Interesse an Dortmunds Sturm-Juwel zeigen: Paris Saint-Germain. In Frankreich sei der Wunsch groß, Haaland möglichst schnell zum Hauptstadtklub zu locken, berichtet das spanische Portal „AS“.

Der Bedarf bei Paris könnte letztlich sogar größer sein als beim bisherigen Favoriten Real Madrid. Dem Vernehmen nach soll Edinson Cavani PSG schon im Sommer verlassen sollen. Kyllian Mbappé wird zudem immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Bahnt sich also ein Deal an und Real Madrid bekommt Mbappé, wenn Paris Haaland kauft?

In Dortmund will man von solchen Spekulationen nichts wissen und machte zuletzt noch einmal sehr deutlich: Haaland hat einen Vertrag bis 2024 beim BVB. Vor 2022 werde der Norweger den Klub definitiv nicht verlassen. Madrid und Paris müssen sich also wohl noch gedulden – oder tief in die Tasche greifen.

Da Letzteres wegen der anhaltenden Corona-Krise eher unwahrscheinlich ist, dürfte die Transfer-Offensive auf Haaland wohl aufgeschoben werden. (the)