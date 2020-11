BVB-Fans in Sorge! Experten sicher: Bis dahin ist Erling Haaland längst gewechselt

Dortmund. Ein weiterer goldener Griff: Erling Haaland verzückt im Sturm von Borussia Dortmund nicht weniger als seine prominenten Vorgänger Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang und Paco Alcácer.

Doch wie seine Sturm-Vorgänger weckt auch Haaland die Begehrlichkeiten der Top-Klubs. Schon jetzt kreisen sie wie Raubvögel über Dortmund – warten auf eine Gelegenheit, sich die Tormaschine des BVB zu schnappen.

Borussia Dortmund: Experte sicher: Erling Haaland schon bald wieder weg

Wie lange kann Borussia Dortmund die Angriffe abwehren? Laut Sky-Experte Lothar Matthäus und Haaland-Entdecker Christoph Freund nicht lange. Sie sind sich sicher: In zwei Jahren ist der 20-Jährige längst weitergezogen.

Lothar Matthäus (l.) und Christoph Freund sind sich sicher: Erling Haaland bleibt nicht lange beim BVB. Foto: imago images

„Dortmund war für Haaland genau der richtige Schritt, aber nicht der letzte“, ist Matthäus sich sicher. Der Rekord-Nationalspieler weiter: „Dortmund ist eine der Top-10-Mannschaften in Europa, aber es gibt noch bessere und da wird Erling Haaland irgendwann aufschlagen. Ich denke dabei aber nicht unbedingt an Bayern München. Lewandowski wird dort die nächsten zwei Jahre sicher noch spielen und so lange wird Haaland nicht in Dortmund bleiben.“

-------------------------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund: Nach Derby-Eklat um Moukoko – DAS sind die Konsequenzen für S04

BVB: Hooligan-Hammer! Ausgerechnet SO kamen die Zenit-Hools ins Dortmunder Stadion

Borussia Dortmund: Corona-Schock für Bayern vor Duell der Giganten – Flick muss reagieren

-------------------------------

Im Januar 2019 lotste RB Salzburgs Sportdirektor Freund den noch völlig unbekannten Haaland vom Molde FK nach Österreich. Nach einem halben Jahr der Akklimatisierung schlug er ein wie eine Bombe – und war in Nullkommanix zum BVB weitergezogen.

>> Wie bei Bellingham – greift der BVB auch bei IHM zu?

Entdecker Freund: Haaland wird in Liverpool landen

Ein ähnliches Schicksal droht den Dortmundern auch, glaubt Freund. Er sieht Haaland schon bald beim FC Liverpool. „Dort wird er landen“, sagt der RB-Manager bei Sky90 deutlich.

Immerhin: Auch bei einem zeitigen Haaland-Abgang winkt Borussia Dortmund mal wieder ein fettes Transferplus. 20 Millionen Euro überwies der BVB nach Salzburg, im Vertrag des Sturmtanks (Vertrag bis 2024) steht eine Weiterverkaufs-Klausel von mehr als 60 Millionen Euro. (dso)