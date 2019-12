Borussia Dortmund: Offiziell! Sturm-Hoffnung wechselt nicht zum BVB, sondern ...

Dortmund. Borussia Dortmund sucht einen neuen Stürmer: Dass man im Sommer nur mit Mario Götze und Paco Alcácer in die Saison gegangen ist, können viele Fans nicht nachvollziehen. Auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke räumte das Versäumnis einer Verpflichtung als Fehler ein. Für eine im Vorfeld gehandelte Option gibt es aber nun eine klare Absage.

In vielen Spielen von Borussia Dortmund hat sich das Fehlen einer klaren Nummer 9 deutlich bemerkbar gemacht. Weder Mario Götze noch Julian Brandt noch Marco Reus konnten als mitspielende falsche 9 wirklich überzeugen. Paco Alcácer konnte nicht an die Vorsaison als Edeljoker anknüpfen und wurde durch Verletzungen zurückgeworfen. Die Sehnsucht bei den Fans nach einer kräftigen Tormaschine ist groß.

Borussia Dortmund: Torjäger wechselt nicht zum BVB

Erling Haaland ist derzeit das heißeste Eisen auf dem Markt. Borussia Dortmund soll seine Finger nach ihm ausgestreckt haben, ein Treffen mit dem 19-jährigen Norweger und seinem Berater habe bereits stattgefunden. Doch etliche andere Clubs haben den Salzburger auf dem Zettel, weshalb sich der BVB auch mit Alternativen auseinandersetzen muss.

Ein Name der immer wieder genannt wurde, ist Mario Mandzukic. Verschiedene italienische Medien berichteten, dass der BVB intensiv an dem Kroaten gebaggert habe. Auch ein Doppelangebot für den Vizeweltmeister und Teamkollegen Emre Can war im Gespräch.

Doch nun das: Mario Mandzukic hat sich für einen Wechsel in die Wüste entschieden. Der Champions League Sieger von 2013 wählt das große Geld von Al-Duhail aus Katar anstatt die sportliche Herausforderung beim BVB.

Mandzukic stand auf der Streichliste

Bei Juventus Turin war der Torjäger zuletzt in der Offensive um Cristiano Ronald, Paolo Dybala und Gonzalo Higuian fast gar nicht mehr zur Geltung gekommen. Einen von seinem sportlichen Format wünschten sich viele in Dortmund. Doch nun begrüßen ihn die Scheichs von Katar.

Der BVB muss also weitersuchen – oder alles auf die Karte Erling Haaland setzen.