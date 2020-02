Borussia Dortmund: Fans völlig von den Socken! Jetzt kommt raus, dass Haaland...

Der Transfer von Erling Haaland zu Borussia Dortmund entwickelt sich immer mehr zum Meisterstück von Michael Zorc. Trotz zahlreicher und hochklassiger Konkurrenz gelang es dem Sportdirektor, den Stürmer vom BVB zu überzeugen. Doch nun ist ein pikantes Detail über den Wechsel durchgesickert.

Um Erling Haaland zu Borussia Dortmund zu lotsen, machte Michael Zorc einige Eingeständnisse. Von der Maßgabe „Keine Ausstiegsklauseln“, die der BVB nach mehrfachem Ärger vor einigen Jahren aufstellte, wurde für den Norweger eine Ausnahme gemacht. Auch das Gehalt, das dem Stürmer zugestanden wurde, ist für derart junge BVB-Neuzugänge unüblich.

Borussia Dortmund: Hat Erling Haaland bereits einem anderem Klub zugesagt?

Die Belohnung: Für eine Ablöse von geradezu lächerlichen 20 Millionen Euro bekam Dortmund im Winter einen Stürmer, der alles in Grund und Boden ballert. Acht Tore in den ersten fünf Bundesliga-Spielen, jetzt auch noch ein Doppelpack in der Champions League gegen Paris Saint-Germain – Haaland trifft wie er will.

Offenbar brauchte es aber auch ein wenig Glück, das Erling Haaland am Ende in Dortmund landete. Wie „The Athletic“ berichtet, hatte der Norweger zuvor nämlich bereits einem anderen Klub zugesagt.

Haaland: Die einzigartige Entwicklung des BVB-Wunderkinds Haaland: Die einzigartige Entwicklung des BVB-Wunderkinds

Manchester United galt lange als Favorit auf eine Verpflichtung des 19-Jährigen. Kein Wunder: Haaland ist unweit der englischen Metropole in Leeds geboren, wo sein Vater Alf-Inge Haaland bis heute einen guten Ruf genießt. Außerdem wird United von Ole Gunnar Solskjaer trainiert, der wie Haaland Norweger ist und ihn bereits bei Molde FK trainierte.

Erling Haaland versetzt Borussia Dortmund in einen kollektiven Rausch-Zustand. Foto: imago images/Revierfoto

+++ Borussia Dortmund besiegt Paris – hier alle Highlights +++

„Ole Gunnar hat viel dazu beigetragen, dass ich dort stehe, wo ich heute bin“, sagte der dankbare Erling Haaland erst vor wenigen Tagen – nach Manchester wechseln wollte er aber nicht. Oder doch?

------------------------------------

• Mehr Sport-Themen:

Borussia Dortmund: Erling Haaland sauer über schweren Vorwurf – „Das ist lächerlich!“

FC Schalke 04: Schnappt S04 sich seinen eigenen Jadon Sancho? Englisches Juwel im Visier

• Top-News des Tages:

Formel 1: Krasses Gerücht um Sebastian Vettel! Jetzt kommt raus, dass der Ex-Weltmeister...

„Das perfekte Dinner“(Vox) in Düsseldorf: Kandidat erlebt schlimmsten Albtraum

-------------------------------------

„Beim BVB hatte ich das beste Gefühl“

Laut „The Athletic“ hatte Haaland seinem alten Trainer Solskjaer und United-Manager Ed Woodward bereits eine Zusage gegeben. Doch weil Manchester United diese Saison nicht in der Champions League vertreten ist und droht, die Königsklasse auch nächste Saison zu verpassen, entschied Haaland sich um und schloss sich dem BVB an.

„Wir haben entschieden, dass Dortmund die beste Option für mich ist“, sagte der Stürmer kürzlich. „Beim BVB hatte ich das beste Gefühl.“

+++ Michael Schumacher: Statement vom Management! Fans weinen bittere Tränen +++

In Manchester ist man in der Tat nicht sonderlich gut auf Haaland zu sprechen. Solskjaer erhob schwere Vorwürfe gegen dessen Berater Mino Raiola, mehrfach war die britische Presse seinem Klienten Erling Haaland Geldgier vor. Der Norweger aber wehrte sich nun mit drastischen Worten >>