Borussia Dortmund: Nächster Haaland-Hammer! Jetzt startet ER durch

Die Fans von Borussia Dortmund sind von Erling Haaland noch ganz berauscht, da ballert in Norwegen schon das nächste große Stürmer-Juwel aus der Haaland-Familie alles in Grund und Boden.

Erlings Cousin Albert Braut Tjaland schoss in der vergangenen Saison für die U19 des Bryne FK, für den auch der heutige Star von Borussia Dortmund in der Jugend gespielt hatte, in 31 Spielen 40 Tore. Diese Haalandsche Torausbeute sorgte dafür, dass Norwegens Meister Molde FK sich nun die Dienste des 16-Jährigen sicherte.

Borussia Dortmund: Haalands Cousin auf Erlings Spuren

Ab der kommenden Saison geht Tjaland für Molde auf Torejagd und folgt damit seinem großen Cousin. Haaland war im Januar 2017 ebenfalls von Bryne zu Molde gewechselt. Nach zwei Jahren beim norwegischen Topclub ging es für Haaland zu RB Salzburg . Und von dort wechselte er in diesem Januar zu Borussia Dortmund.

Haalands Cousin sagte der norwegischen Zeitung „Verdens Gang“: „Ich habe mich für Molde entschieden, weil der Verein jungen Spielern beste Voraussetzungen bietet. Dort kann ich mich gut entwickeln.“

Der 16-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sein älterer Cousin bei der Entscheidung ein Wörtchen mitgeredet hat: „Ich habe mit Erling gesprochen. Er meinte, Molde wäre eine gute Wahl. Aber die Entscheidung habe ich dann am Ende selbst getroffen.“

Wird Tjaland zum nächsten Haaland?

In 50 Pflichtspielen erzielte Haaland damals für Molde 20 Treffer. Wenn sein Cousin diese Ausbeute toppen kann, wird sich halb Europa wohl schon bald um den nächsten Stürmer der Haaland-Familie reißen.

Tjaland soll bei Molde allerdings sehr behutsam an den Profifußball herangeführt werden. Es ist sehr gut möglich, dass der 16-Jährige zunächst in der Jugend des norwegischen Meisters zum Einsatz kommt.

Tjaland soll bei Molde allerdings sehr behutsam an den Profifußball herangeführt werden. Es ist sehr gut möglich, dass der 16-Jährige zunächst in der Jugend des norwegischen Meisters zum Einsatz kommt.