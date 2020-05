Borussia Dortmund: Haaland kontert fiese Provokationen: „Sie haben...“

Es waren Bilder, die so manchen Fan von Borussia Dortmund auf die Palme brachten.

Nach dem bitteren Aus von Borussia Dortmund in der Champions League bei Paris Saint-Germain feierten die PSG-Stars auf besonders provokante Art und Weise. Neymar und Co. bejubelten den Viertelfinal-Einzug in der Meditations-Pose, die BVB-Stürmer Erling Haaland regelmäßig beim Torjubel zeigt.

Borussia Dortmund: Haaland reagiert auf PSG-Jubel

Auch im Hinspiel hatte Haaland einen seiner beiden Treffer beim 2:1-Sieg von Borussia Dortmund in jenem Schneidersitz bejubelt. Im Rückspiel gab es die Revanche der PSG-Spieler.

Nun äußerte Haaland sich zu der Aktion. Der Norweger nimmt den PSG-Stars die Stichelei kein bisschen übel – ganz im Gegenteil: „Ich denke, sie haben mir einfach nur dabei geholfen, das Prinzip von Meditation in die Welt zu tragen und zu zeigen, wie wichtig Meditation ist“, sagte der 19-Jährige im Gespräch mit dem amerikanischen Sport-Sender ESPN: „Dafür bin ich ihnen dankbar.“

Meditation und eine positive Einstellung sind für Haaland zwei enorm wichtige Komponenten. „Ich lächle sehr viel und versuche, alles so gut wie möglich zu genießen“, sagte der Norweger: „Das ist für mich das Wichtigste im Leben.“

Haaland von Reyna beeindruckt

Vor der Corona-Krise hatte Haaland sich in Windeseile in die Herzen der Fans von Borussia Dortmund geballert. In elf Pflichtspielen für den BVB traf er zwölf Mal – eine irre Torquote für einen 19-Jährigen.

Über seinen spektakulären Start bei Borussia Dortmund sagte Haaland: „Ich habe das Gefühl, dass ich mich jeden Tag weiterentwickle. Bei allem Respekt vor Salzburg – hier in Dortmund spiele ich noch mal mit besseren Spielern zusammen.“

Besonders beeindruckt ist Haaland von einem anderen Dortmunder Youngster: Giovanni Reyna. „Er ist gerade mal 17 Jahre alt und hat schon solch eine Ruhe am Ball. Das ist einfach nur faszinierend. Er macht sich keine großen Gedanken, sondern mischt unbekümmert mit.“ (dhe)