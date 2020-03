Borussia Dortmund: DIESE Aussage über Haaland schockt BVB-Fans – „Finde gut, dass er wechselt“

Dortmund. Diese Aussage wird kein Fan von Borussia Dortmund gerne hören.

Es geht um Erling Haaland, seine Leistungen bei Borussia Dortmund und seine Bereitschaft den Verein zu wechseln. Aber eins nach dem anderen.

Borussia Dortmund: Haaland bekommt großes Lob

Für den BVB-Star gab es Lob von höchster Stelle. Kein Geringerer als seine Eminenz Zlatan Ibrahimovic lobte den 19-Jährigen in den höchsten Tönen.

„Ich mag seine Mentalität und wie er die Dinge angeht“, sagte Ibrahimovic der britischen Sportzeitschrift „FourFourTwo“ in Bezug auf Haaland.

„Ich finde es gut, dass er wechselt“

So weit, so harmlos. Doch dann folgten Worten, die kein Fan von Borussia Dortmund hören will. Ibrahimovic: „Ich finde es auch gut, dass er ständig von einem Club zum anderen wechselt.“

Seit Anfang Januar begeistert Erling Haaland beim BVB die Fans. Foto: imago images/Jan Huebner

Solche Wechsel seien laut Ibrahimovic enorm wichtig für die Entwicklung eines Spielers. „Es ist nicht leicht, sich in einem anderen Land zurechtzufinden und durchzusetzen. Aber Haaland kommt einfach irgendwo an und trifft dort sofort wie am Fließband. Das gefällt mir gut.“

+++ BVB-Hammer! Borussia Dortmund mit Mega-Juwel einig – Rekord-Ablöse steht bevor +++

Haaland machte seine ersten Gehversuche im Profifußball beim norwegischen Spitzenclub Molde FK. Im Januar 2019 wechselte er zu RB Salzburg. Ein Jahr später folgte sein Transfer zu Borussia Dortmund.

Zlatan Ibrahimovic baute sich im Laufe seiner Karriere bei vielen Vereinen ein Denkmal. Foto: imago images/LaPresse

Die Reise des Zlatan

Auch Ibrahimovic ist in seiner Karriere stets ein Wandervogel gewesen. Seine Stationen:

1999 – 2001: Malmö FF

Spiele:

Tore:

Spiele: Tore: 2001 – 2004: Ajax Amsterdam

Spiele: 110

Tore: 48

Spiele: 110 Tore: 48 2004 – 2006: Juventus

Spiele: 92

Tore: 26

Spiele: 92 Tore: 26 2006 – 2009: Inter Mailand

Spiele: 117

Tore: 66

Spiele: 117 Tore: 66 2009 – 2010: FC Barcelona

Spiele: 46

Tore: 22

Spiele: 46 Tore: 22 2010 – 2012: AC Mailand

Spiele: 85

Tore: 56

Spiele: 85 Tore: 56 2012 – 2016: Paris Saint-Germain

Spiele: 180

Tore: 156

Spiele: 180 Tore: 156 2016 – 2018: Manchester United

Spiele: 53

Tore: 29

Spiele: 53 Tore: 29 2018 – 2020: L.A. Galaxy

Spiele: 58

Tore: 53

Spiele: 58 Tore: 53 2020 – heute: AC Mailand

Spiele: 9

Tore: 3

Haaland beim BVB

Bei Borussia Dortmund schlug Haaland sofort ein wie eine Bombe. In seinen ersten acht Spielen erzielte der Norweger für den BVB zwölf Tore.

+++ Borussia Dortmund: Sancho-Rache? ManCity baggert an BVB-Juwel – mit dieser fragwürdigen Masche +++

Nicht nur Ibrahimovic ist von der bescheidenen Art des 19-Jährigen begeistert. Auch Trainer Lucien Favre meinte: „Erling hat eine super Mentalität. Er will immer weiter an sich arbeiten.“ (dhe)