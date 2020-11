Borussia Dortmund: Haaland-Schock! Norwegen-Star muss bittere Pille schlucken

Erling Haaland von Borussia Dortmund: Kein Länderspiel am Mittwoch.

Erling Haaland von Borussia Dortmund hatte sich sicherlich auf seinen nächsten Einsatz für die norwegische Nationalmannschaft gefreut, doch daraus wird nichts! Das Freundschaftsspiel gegen Israel ist wenige Stunden vor Anpfiff abgesagt worden.

Wegen eines positiven Corona-Falls haben die norwegischen Behörden entschieden, das Testspiel zwischen Norwegen und Israel abzusagen. Damit hat Erling Haaland noch etwas mehr Pause.

Borussia Dortmund: Haaland und Norwegen dürfen nicht spielen

Am Dienstag hatten die lokalen Gesundheitsbehörden noch grünes Licht gegeben, am Mittwoch wurde es wieder ausgeknipst. Die Gesundheitsbehörde Helsedirektoratet sei am Mittwochvormittag zu dem Schluss gekommen, dass ein Infektionsrisiko für Spieler und Mitarbeiterstab bei dem Freundschaftsspiel bestehe, teilte der norwegische Fußballverband mit.

Eigentlich hätte die Partie um 18 Uhr in Oslo stattfinden sollen, doch wenige Stunden vorher erfolgte nun die Absage.

Erling Haaland muss auf sein nächstes Länderspiel warten. Foto: imago images/Bildbyran

„Das ist natürlich traurig, ein Spiel Stunden vor dem Anstoß abzusagen“, erklärte Verbandschef Pål Bjerketvedt. „Das unterstreicht zugleich den Ernst der Situation, in der wir uns befinden.“

Corona-Ausbruch bei der TSG Hoffenheim

Am Dienstag war der Hoffenheimer Angreifer Munas Dabbur positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Anschließend habe er sich von der israelischen Nationalmannschaft entfernt und in Isolation begeben.

Die TSG Hoffenheim ist aktuell stark betroffen. Neben Dabbur sind auch Ex-BVB-Star Jacob Bruun Larsen Robert Skov, Sebastian Rudy und Ishak Belfodil positiv getestet worden. Die TSG Hoffenheim hat den Trainingsbetrieb eingestellt und sich in Quarantäne begeben. (fs)