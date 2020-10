Borussia Dortmund: Herber Rückschlag für Erling Haaland – BVB-Star muss DAS verkraften

Erling Haaland ist „richtig sauer“. Der Stürmer von Borussia Dortmund hat mit der norwegischen Nationalmannschaft die Qualifikation für Europameisterschaft 2021 versemmelt.

In den EM-Playoffs scheiterte Norwegen in der Verlängerung an Serbien. Damit musste der BVB-Star alle Hoffnungen auf einen Einsatz bei der EM 2021 begraben.

Borussia Dortmund: Haaland verpasst die EM 2021

Eigentlich wollte Erling Haaland die Norweger zur ersten EM-Teilnahme seit 2000 schießen, doch daraus wurde nicht. Gemeinsam mit seinen Bundesliga-Kollegen Rune Jarstein (Hertha BSC) und dem Neu-Leipziger Alexander Sörloth scheiterte er an Serbien.

Erst kurz vor Schluss brachte der eingewechselte Sergej Milinkovic-Savic die Serben in Führung. Joker Mathias Normann rettete Norwegen zwar noch in die Verlängerung, doch Milinkovic-Savic schlug in der Verlängerung erneut zu und beendete damit alle norwegischen EM-Träume.

Bitterer Abend mit Norwegen für Erling Haaland. Foto: imago images/Bildbyran

-------------------

Die Ergebnisse der EM-Playoffs (Halbfinale)

Georgien - Weißrussland 1:0

Island - Rumänien 2:1

Bulgarien - Ungarn 1:3

Bosnien-Herzegowina - Nordirland 3:4

Slowakei - Irland 4:2

Schottland - Israel 5:3

Nordmazedonien - Kosovo 2:1

Norwegen - Serbien 1:2

-------------------

„Ich fühlte mich überhaupt nicht ins Spiel eingebunden“, berichtete Erling Haaland nach dem Spiel. Seine Qualitäten, die er beim BVB Woche für Woche zeigt, konnte der Angreifer nicht ausspielen.

„Ich werde jetzt nicht schimpfen“, sagte Haaland weiter bei „TV2“, „aber ich bin richtig sauer. Das war schlicht und ergreifend nicht gut genug. Das ist einfach enttäuschend. Wir hatten eine gute Möglichkeit, zur EM zu kommen.“

---------------

Trainer bietet Rücktritt an

Auch Martin Ödegaard von Real Madrid klagte: „Das fühlt sich bleischwer an. Wir hätten kaum besser vorbereitet sein können, aber zu viele hatten einen schlechten Tag.“ Nationaltrainer Lars Lagerbäck bot nach dem Aus direkt seinen Rücktritt an. „Ich habe kein Problem damit, zur Seite zu treten, falls mein Arbeitgeber dies wünscht“, so der 72-Jährige, dessen Vertrag noch bis zum WM 2022 läuft.

Serbien ist mit dem Sieg aber auch noch nicht für die Europameisterschaft qualifiziert. Die Serben müssen nun Mitte November gegen Schottland ran. Die weiteren Partien der Playoffs lauten: Georgien – Nordmazedonien, Ungarn – Island und Nordirland – Slowakei.

In dem Spiel zwischen Island und Ungarn wird übrigens der letzte Gruppengegner von Deutschland ermittelt. Dazu trifft Deutschland auf Frankreich und Portugal. (fs)