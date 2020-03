Borussia Dortmund: Berater von BVB-Superstar Haaland packt aus: „Es ist wahr, dass Erling …“

Vor der Corona-Krise hatten die Fans von Borussia Dortmund allen Grund zur Freude. Und dieser Grund hatte einen Namen: Erling Haaland.

Der Norweger war im Januar für rund 20 Millionen Euro von RB Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselt und schlug beim BVB sofort ein wie eine Bombe. In elf Pflichtspielen erzielte Erling Haaland elf Treffer und brachte die Schwarzgelben nach einer holprigen Hinrunde in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur.

Erling Haaland: Das Supertalent des BVB

Die Frage, die alle Fans von Borussia Dortmund stellen: Wie lange kann der BVB sein Stürmer-Juwel halten? Schließlich ballerte Haaland sich mit seinem Riesentalent bereits auf die Wunschzettel vieler europäischer Spitzenclubs.

Manch ein BVB-Fan befürchtet sogar, dass Haaland die Dortmunder schon am Ende dieser Saison verlassen könnte – wann auch immer das sein mag. Doch dahingehend sorgt sein Berater nun für Beruhigung.

Raiola: „Glaube nicht, dass Haaland geht“

Der spanischen Sportzeitung „Marca“ sagt Mino Raiola: „Ich glaube nicht, dass Erling Haaland den BVB im Sommer verlässt. Er muss sich weiterhin noch entwickeln. Er wird noch so lange bei Borussia Dortmund bleiben, wie er braucht.“

Gleichzeitig betont Raiola: „Es ist wahr, dass Erling Haaland eine unglaubliche Fähigkeit besitzt, um sich rapide schnell zu entwickeln. Um ehrlich zu sein: Ich hatte es für zu früh gehalten, als er von Salzburg zu Borussia Dortmund wechselte.“

Doch Erling Haaland bewies, dass er bereit für den BVB ist. „Niemand hätte gedacht, dass er sich so schnell an die Bundesliga anpassen würde“, schwärmt Raiola: „Der Schritt von Österreich nach Deutschland ist alles andere als einfach. Aber er ist so ein riesiges Talent. Es ist einfach nur schön, ihm dabei zu sehen, wie er wunderbar spielt und sich entwickelt.“

Haaland ein Kandidat für Real?

Außerdem machte Raiola keinen Hehl daraus, dass er schon bald gerne einen seiner Spieler bei Real Madrid unterbringen will. Die „Königlichen“ waren immer wieder mit Erling Haaland in Verbindung gebracht worden. „Ich pflege sehr gute Beziehungen zu Real“, sagt Raiola: „Ich hoffe, dass ich ihnen bald einen großartigen Fußballer bescheren kann.“

Wann kann Haaland wieder Tore schießen?

Wann Erling Haaland seinen nächsten Bundesliga-Treffer bejubeln kann, steht derweil in den Sternen. Der Spielbetrieb ist vorerst ausgesetzt - bis zum 3. April. Dass es dann bereits weitergeht, wirkt aktuell jedoch äußerst unrealistisch.

Entscheidung wohl Ende März

In der Woche ab dem 30. März soll entschieden werden, ob und wann es weitergeht. Dadurch dass die UEFA die EM aufs nächste Jahr verschob, bleibt der Bundesliga nun deutlich mehr Spielraum, um die Saison bis Ende Juni laufen zu lassen.(dhe)