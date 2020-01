Borussia Dortmund: Erling Haaland kommt – und plötzlich stellen sich BVB-Fans DIESE Frage

Es war der große Kracher unmittelbar vor Silvester: Borussia Dortmund machte am Sonntag die Verpflichtung von Erling Haaland öffentlich.

Das Stürmer-Juwel wechselt zum 1. Januar zum BVB und geht in der Rückrunde für Borussia Dortmund auf Torejagd. Der 19-Jährige ist der klassische, bullige Mittelstürmer, den die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der Hinrunde so oft vermisst hatte.

Borussia Dortmund: Brisante Frage

Die Verpflichtung von Erling Haaland wirft bei Borussia Dortmund jedoch eine brisante Frage auf: Was wird jetzt aus Mario Götze und Paco Alcacer?

Götze spielte in der Hinrunde kaum eine Rolle beim BVB. Er saß meist nur auf der Bank, obwohl er körperlich fit war. Selbst in der verletzungsbedingten Auszeit von Alcacer gab Favre sogar den positionsfremden Marco Reus, Julian Brandt oder Thorgan Hazard den Vorzug.

Die Folge: Seit Wochen kursieren Gerüchte um einen Abgang des Weltmeisters von 2014. Besonders Hertha BSC soll Interesse an Götze haben.

Sein Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus. Die Verpflichtung von Haaland hat die Chancen auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers nicht zwingend erhöht.

Auch bei Borussia Dortmund will Erling Haaland demnächst einige Treffer bejubeln. Foto: imago images/GEPA pictures

Alcacer zurück nach Spanien

Alcacer plagte sich hingegen nach gutem Saisonstart mit einigen Blessuren herum. Zwischen dem 7. und 17. Spieltag kam der Spanier gerade mal auf insgesamt 85 Einsatzminuten.

Selbst wenn Alcacer nach der Winterpause wieder körperlich bei hundert Prozent sein sollte, wird Haaland wohl vorerst die Nummer 1 im Dortmunder Sturm sein. Ob Alcacer sich mit der dauerhaften Rolle als Reservist zufriedengeben wird?

Einem Bericht der spanischen „Marca“ zufolge soll Alcacer mit den Verantwortlichen des BVB bereits über einen Wechsel gesprochen haben. Als möglicher Abnehmer wurde Atletico Madrid genannt.

Jagt die Verpflichtung von Haaland womöglich zwei BVB-Stars vom Hof? Die kommenden Wochen werden es zeigen. (dhe)