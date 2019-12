Borussia Dortmund: Irre! DARUM stieg Manchester United aus dem Haaland-Poker aus

Im Kampf um Erling Haaland hatte Borussia Dortmund riesige Konkurrenz. Besonders Manchester United hatte großes Interesse an dem norwegischen Stürmer-Juwel. Die „Red Devils“ stiegen jedoch aus einem äußerst kuriosen Grund aus den Verhandlungen aus.

Bis zuletzt hatte Borussia Dortmund sich im Werben um Erling Haaland einen erbitterten Fight mit halb Europa geliefert. Juventus Turin, Real Madrid, RB Leipzig und Manchester United gehörten zu den größten Interessenten.

Borussia Dortmund: Manchester stieg im Poker um Erling Haaland aus

ManUnited wollte seine Verjüngungs-Kur mit der Verpflichtung von Haaland weiter vorantreiben. Was die Engländer lange wie den Favoriten im Rennen um den 19-Jährigen aussehen ließ: Haalands Vater hatte vor wenigen Wochen noch in einem Interview mitgeteilt, dass sein Sohn unbedingt in der Premier League spielen will. Außerdem unterhält Papa Haaland beste Kontakte zu United-Coach und Landsmann Ole Gunnar Solskjaer.

Und last but not least: Der englische Topklub verfügt über finanzielle Mittel, von denen Bundesligisten nur träumen können. Umso erstaunlicher ist, dass Manchester ausgerechnet aus finanziellen Gründen aus dem Poker ausstieg. Wie die „Daily Mail“ berichtet, sei Manchester nicht bereit gewesen, Haalands Berater einen Teil der zukünftigen Ablöse des Stürmers zu zahlen.

Erling Haaland geht ab sofort für Borussia Dortmund auf Torejagd. Foto: imago images/Eibner Europa

Watzke stolz auf Haaland-Verpflichtung

Dabei hätte Manchester den Norweger so gerne verpflichtet. Coach Solskjaer arbeitete bereits in Molde mit Haaland und flog Anfang Dezember in einem Privatjet nach Salzburg, um mit dem Ausnahmetalent zu sprechen. Nach dem Abgang von Romelu Lukaku im Sommer zu Inter Mailand ist Manchester händeringend auf der Suche nach einem klassischen Mittelstürmer.

„Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB entschieden“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stolz. Und weiter: „Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt.“ (dhe)