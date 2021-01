Borussia Dortmund: Albanien-Adler? Das steckte wirklich hinter dem Haaland-Jubel!

BVB-Star Erling Haaland jubelte gegen RB Leipzig SO!

Borussia Dortmund ist zurück in der Erfolgsspur – auch dank Erling Haaland. Der Norwerger erzielte gegen RB Leipzig gleich zwei Treffer und legte das Tor von Jadon Sancho vor.

Nach seinen Treffern jubelte Erling Haaland, allerdings nicht wie gewohnt. Der Stürmerstar von Borussia Dortmund zeigte eine ungewohnte Pose.

Borussia Dortmund: Haaland zeigt den Adler-Jubel – aus DIESEM Grund

Erling Haaland ist wieder da! Der 20-Jährige drehte gegen RB Leipzig mächtig auf und erzielte gleich zwei Treffer. Beim ersten Tor bediente ihn Jadon Sancho mit einer schönen Flanke, beim zweiten Treffer startete er in den freien Raum, wurde von Marco Reus schön eingesetzt und verwandelte eiskalt.

Doch nach den Treffern schauten die Fans verwundert auf Erling Haaland. Der Norweger packte eine neue Jubelpose aus. Haaland kreuzte die Arme und machte das Adler-Zeichen. Eigentlich sieht man das häufiger bei Spielern mit albanischem Hintergrund wie bei Granit Xhaka oder Xherdan Shariqi. Der Adler ist das Wappen-Symbol von Albanien.

Aber wieso sollte Erling Haaland den Albanien-Jubel machen? In seinem Fall hatte der Jubel eine ganz andere Bedeutung. Es war nämlich eine Hommage an Axel Witsel. Der Belgier musste schon in der 30. Minute vom Feld getragen werden. Ohne Fremdeinwirkung hatte er sich verletzt.

Axel Witsel verletzte sich gegen RB Leipzig ohne Fremdeinwirkung. Foto: imago images/MIS

Witsel jubelt genau in der gleichen Pose wie es Erling Haaland gemacht hat. „Heute haben wir für Axel Witsel gespielt. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung“, wird Erling Haaland von „heute.at“ zitiert. Das steckte also hinter dem Haaland-Jubel.

Bleibt nur noch die Frage zu klären, warum Axel Witsel mit dem Albanien-Adler jubelt. „Ich habe damit angefangen, weil mein Vater früher ein großer Fan der französischen Nationalmannschaft war, deren Stürmer Nicolas Anelka auf die gleiche Weise gejubelt hat“, erklärte er einst gegenüber Zenit-TV. „Sie soll einen Vogel darstellen, der fliegt und dabei wächst. Ebenso wie ich kontinuierlich weiter wachse.“

So sieht der Jubel von BVB-Star Axel Witsel aus. Foto: imago images/Laci Perenyi

BVB: So geht es Axel Witsel

BVB-Kapitän Marco Reus sagte nach dem Spiel, dass es „nicht so gut aussehe“. Trainer Edin Terzic bestätigte, dass „er ein bisschen die Achillessehne gespürt hat“. Nun hofft der BVB-Coach, dass „wir schnell Auskunft bekommen und dass es nicht so lange dauert“ (fs)