Borussia Dortmund: Wirbel um Erling Haaland! Jetzt schaltet ER sich ein: „Auf mich wirkt Haaland wie...“

Um den großen Shooting-Star von Borussia Dortmund gab es zuletzt einen großen Wirbel. Erling Haaland geriet wegen ungewöhnlich schmallippiger Interviews in die Schlagzeilen – und ausnahmsweise mal nicht wegen seiner Tore. Von einer Fußball-Legende erhielt der BVB-Stürmer nun Rückendeckung.

Nach dem Derby gegen Schalke (4:0) zum Re-Start der Bundesliga vor knapp zwei Wochen hatte Haaland ein Interview gegeben, das anschließend für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Obwohl der Norweger mit Borussia Dortmund gerade einen 4:0-Sieg feierte und einen Treffer beisteuerte, wirkte Haaland angefressen.

Borussia Dortmund: Neville nimmt Haaland in Schutz

Die angemessenen Fragen des TV-Reporters beantwortete Haaland mit erschreckend wenigen Worten. Anschließend kritisierten viele Fans den Stürmer von Borussia Dortmund. Sein Verhalten sei arrogant und unhöflich, hieß es von manchen Anhängern.

Mit Gary Neville springt dem BVB-Star nur eine englische Fußball-Legende zur Seite. „Man sollte ihn nicht kritisieren“, sagt Neville im Gespräch mit Sky: „Er ist ein junger Spieler, der unter enormem Druck steht. Es ist erst mal eine wunderbare Sache, dass er in seinem Alter überhaupt so viele Interviews gibt.“

Neville spielte von 1992 bis 2011 für Manchester United. Zu seinen Teamkollegen zählten Typen wie Eric Cantona, Roy Keane oder Rio Ferdinand – solche Spieler, die am TV-Mikro regelmäßig Klartext geredet hatten.

Neville: „Wir beschweren uns immer darüber, dass die Spieler heutzutage in Interviews immer das Gleiche sagen. Wir meckern darüber, dass den Fußballprofis heute regelmäßig das Profil fehlt. Schaut euch diese Interviews nach den Spielen doch mal an. Das ist doch immer das Gleiche. Das wirkt so, als würden die Spieler einfach ein Drehbuch ablesen.“

-----------------

BVB-Top-News:

-----------------

Haaland der nächste Ibrahimovic?

Der frühere ManUnited-Star weiter: „Und jetzt haben wir endlich mal jemanden, der etwas anders ist. Auf mich wirkt Erling Haaland wie eine starke Persönlichkeit. Er könnte sowas wie der nächste Zlatan Ibrahimovic oder Eric Cantona werden – jemand, der dich sehr fasziniert, wenn du ihm zuhörst.“

Die Fans von Borussia Dortmund hätten sicher nichts dagegen, wenn Haaland sich nicht nur bei TV-Interviews, sondern auch auf dem Fußballplatz zum nächsten Ibrahomivc entwickelt. (dhe)