Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund in großer Sorge – BVB-Star fällt erneut aus

Das sind gar keine guten Nachrichten für Borussia Dortmund.

In den vergangenen Partien musste Borussia Dortmund auf einen sehr wichtigen Leistungsträger verzichten, der jetzt weiter ausfallen wird.

Borussia Dortmund in großer Sorge

Alle guten Dinge sind drei – der schlechten allerdings auch. Erling Haalands Oberschenkel macht weiter Probleme und der 21-Jährige wird auch das dritte Pflichtspiel in Folge für den BVB verpassen.

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund

Nach der 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach und dem hart erkämpften 1:0-Heimsieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon wird der Norweger auch die Partie gegen den FC Augsburg nicht bestreiten können. Das bestätigte Cheftrainer Marco Rose auf der Pressekonferenz am Freitag.

Schlechte Nachrichten für den BVB: Haaland fällt auch gegen Augsburg aus. Foto: imago images

+++ Erling Haaland: Brisanter Bericht – zerstört diese Vereinbarung alle Hoffnungen auf einen BVB-Verbleib? +++

BVB-Star fällt erneut aus

Der Bluterguss im rechten Oberschenkel, den sich Haaland beim Abschlusstraining vor dem Duell in Gladbach zuzog, ist zu schwerwiegend. „Erling wird morgen noch ausfallen, die Schmerzen sind noch zu stark. Er hat es probiert, geht aber ohne weiteren Einsatz in die Länderspielpause“, so Rose.

Die anstehenden WM-Qualifikationsspiele wird Haaland nicht bestreiten. Der Stürmer verpasst somit zwei wichtige Partien der norwegischen Nationalmannschaft gegen den direkten Konkurrenten Türkei und danach gegen Montenegro.Aktuell liegt Norwegen punktgleich mit den Niederlanden auf Rang zwei in der Quali-Gruppe.

„Wir werden Erling hier behalten. Ich glaube, auch Ruhe wird ihm jetzt ganz gut tun. Er bleibt bei uns und geht nicht zur Nationalmannschaft.“ (oa)