Borussia Dortmund: Haaland-Kumpel im Gespräch beim BVB? „Dann komme ich nach Dortmund, aber...“

Borussia Dortmund: Haalan-Kumpel in Plauderlaune.

Ein Jahr lang spielten sie zusammen in Österreich. Danach wechselte Erling Haaland zu Borussia Dortmund. Seinen Freund Dominik Szoboszlai ließ er bei RB Salzburg zurück.

Böse ist der ihm allerdings keineswegs. Szoboszlai berichtete nun über die Freundschaft der beiden Fußballer und was passieren würde, sollte Haaland versuchen ihn zu Borussia Dortmund zu locken.

Borussia Dortmund: Haaland-Freund will in Salzburg bleiben

Es war die Erfolgsgeschichte des Jahres: Der Transfer von Erling Haaland im Winter von Salzburg zum BVB. Der Norweger schlug ein wie eine Bombe und verzauberte die Fans des Vizemeisters auf Anhieb. Seine Quote: 16 Tore in 18 Spielen.

Haalands Quote bei Borussia Dortmund:

Bundesliga: 15 Spiele/13 Tore

DFB-Pokal: 1 Spiel/ 1 Tor

Champions League: 2 Spiele/ 2 Tore

Während Haaland in Deutschland also alles kurz und klein schoss, blieb Kumpel Szoboszlai in Salzburg. Mit dem Verein, für den der 19-Jährige bereits seit 2018 spielt wurde er Meister und Pokalsieger – auch ohne seinen alten Stürmerkollegen.

In Salzburg durften Szoboszlai und Haaland (hier leicht verdeckt) oft zusammen Jubeln. Foto: imago images / Eibner Europa

Dass Haaland auch in Deutschland schnell Fuß fassen würde, war ihm sofort klar, wie Szoboszlai jetzt erzählt. „Ich wusste, dass er das packt. Erling ist ein richtig guter Typ, Dortmund passt perfekt zu ihm“, erklärt er gegenüber dem „Kicker“. So habe er auch das Debüt seines guten Kumpels in Schwarzgelb gesehen. Haaland traf nach seiner Einwechslung gleich drei Mal gegen den FC Augsburg.

Wie auch der Norweger war und ist Szoboszlai auf dem europäischen Markt heiß begehrt. Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten ließen den Marktwert des linken Mittelfeldspielers in den letzten Jahren in die Höhe schießen.

+++ Borussia Dortmund: Wegen Messi! Erleidet Barcelona das gleiche Schicksal wie den BVB? +++

Dennoch will er zunächst in Salzburg bleiben. Daran würde sich auch nichts ändern, sollten der BVB und Haaland Interesse an ihm zeigen. „Dann würde ich nach Dortmund kommen“, meint Szoboszlai für den Fall, dass Haaland ihn locken würde. Nur um noch lachend hinzuzufügen: „Aber nur zum Abendessen.“

Haaland im Doppeleinsatz

Keine Chance also für die Schwarzgelben, die ihre Kaderplanung ohnehin so gut wie abgeschlossen haben. Nur noch wenige Wochen bleiben in der Vorbereitung. Am Freitag bestreitet Borussia Dortmund seine letzten beiden Testspiele.

Zunächst geht es gegen den SC Paderborn, am Abend treffen Haaland und Co. dann auf den Reviernachbarn VfL Bochum. (mh)