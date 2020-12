BVB-Star Erling Haaland posiert in Unterhose und meldet sich zu Wort.

Borussia Dortmund: Erling Haaland postet Bild in Unterhose und alle achten nur DARAUF – „Unmenschlich“

Einen Tag nach dem Verletzungsschock zaubert Erling Haaland den Fans von Borussia Dortmund schon wieder ein Lächeln ins Gesicht.

Der 20-jährige BVB-Star meldete sich in den sozialen Netzwerken zu Wort und kündigte ein baldiges Comeback an. Erling Haaland postete dazu auch ein Foto, bei dem die Fans nur auf ein Detail achteten.

Borussia Dortmund: Erling Haaland postet Bild in Unterhose

Vor dem Spiel gegen Lazio ereilte die Fans von Borussia Dortmund überraschend die Schock-Nachricht: Erling Haaland hat sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt bis zum Jahresende aus, hieß es.

Trainer Lucien Favre machte eigentlich keine Hoffnung: „Erling Haaland wird erst im Januar wieder spielen können“, sagte der Schweizer. Doch der BVB-Star lässt die Fans nun wieder hoffen.

Erling Haaland: „Bin bald zurück“

Haaland postete ein Foto in grauer Unterhose und grauem T-Shirt und macht eine deutliche Geste: „Daumen hoch“. Dazu schrieb er: „Gute Nachrichten. Ich habe mit meinen Ärzten gesprochen. Bin bald zurück.“ Wann genau, das hat Haaland allerdings nicht verraten.

Doch nicht nur die Nachricht ließ die BVB-Fans staunen. „Ich weiß nicht was besser ist: Die Nachricht oder das Foto“, kommentierte Teamkollege Mats Hummels und sprach damit vielen aus der Seele.

Auf dem Foto stechen Erling Haalands massive Oberschenkel heraus. Sie erinnern nicht an einen Fußballer, sondern an einen Bahnradfahrer – so gewaltig sind seine Muskeln. Dieses Detail beschäftigte die Fans.

Die Reaktionen auf Haaland's Foto

„Verdammt, diese Beine!“

„Haaland, überspringt nie das Beintraining“

„Alter Schwede.. Was sind das für Beine?!“

„Seine Oberschenkel sind größer als mein Kopf“

„Du isst zu viel Spinat. Können wir bitte über deine Popeye-Beine reden?“

„Der hat den Thor-Hammer in den Beinen“

„Halb Mensch, halb Oberschenkel“

„Diese Beine sind unmenschlich“

„Diese Beine können nicht echt sein“

Spätestens jetzt dürfte also jedem klar sein, wieso Erling Haaland so einen unglaublich harten Schuss hat. (fs)