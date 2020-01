Borussia Dortmund: Irres Detail beim Debüt – hat Erling Haaland wirklich...

Erling Haaland versetzt alle bei Borussia Dortmund in Ekstase.

Augsburg. Haaland-Wahnsinn bei Borussia Dortmund. Selbst die kühnsten Optimisten dürften sich das BVB-Debüt des Norwegers nicht so herausragend vorgestellt haben, wie es letztendlich wurde.

Doch nicht nur der unglaubliche Einstand des Norwegers verblüfft bei Borussia Dortmund alle. Die Parallelen zum BVB-Debüt eines anderen Torjägers sind schon fast gruselig.

Borussia Dortmund: Erling Haaland macht's wie Aubameyang – GENAU wie Aubameyang

Das erste Pflichtspiel bei Borussia Dortmund startete für Erling Haaland auf der Bank. Doch der 19-Jährige sollte noch zu seinem Debüt kommen – und wie!

Erling Haaland erzielte bei seinem Debüt für Borussia Dortmund in 23 Minuten einen Hattrick. Foto: imago images/Nordphoto

Nach 56 Minuten reagierte BVB-Trainer Lucien Favre auf den Zwischenstand von 1:3 und brachte Erling Haaland. Der Hühne betrat den Platz – und der Rest ist Geschichte. Ein Hattrick innerhalb von 20 Minuten brachte dem BVB einen 5:3-Auswärtssieg und den Haaland-Hype (>> hier mehr dazu) erst so richtig in Fahrt.

Rückblickend hätte man das Wahnsinns-Debüt von Erling Haaland sogar voraussagen können. Denn das schien bereits mit der Wahl seiner Rückennummer vorgezeichnet gewesen zu sein.

Der Winter-Neuzugang hatte sich für die „17“ entschieden – die vor ihm Pierre-Emerick Aubameyang trug. „Das ist meine absolute Lieblingsnummer“, erklärte der Norweger.

Haaland und Aubameyang: Zum Debüt mit der Nummer 17 ein Hattrick in Augsburg

Und jetzt wird’s gespenstisch: Bei seinem Debüt für Borussia Dortmund erzielte Aubameyang am 10. August 2013 mit seiner Rückennummer 17 ebenfalls einen Hattrick. Wo? In Augsburg.

Und damit nicht genug: In ihrem ersten Spiel gegen Augsburg erzielten auch Robert Lewandowski (2011) und Paco Alcácer (2018) jeweils drei Tore.

Das ist Erling Braut Haaland:

Er wurde am 21. Juli 2000 in Leeds, Vereinigtes Königreich, geboren

Er ist der Sohn des ehemaligen norwegischen Nationalspielers Alf-Inge Haaland

Er steht seit Januar 2020 in Deutschland bei Borussia Dortmund unter Vertrag

Kann das Zufall sein?

„Wenn es genau so eine Erfolgsgeschichte wird, würde ich das gerne unterschreiben“, witzelt BVB-Kapitän Marco Reus nach der Partie am Sky-Mikrofon über die Parallelen.

Aubameyang erzielte nach seinem Dreierpack in Augsburg in 212 Pflichtspielen für Borussia Dortmund 138 weitere Tore. Eine Messlatte, an der Haaland wohl erst einmal zu knabbern hat.