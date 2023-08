Borussia Dortmund: Irrer Transfer-Poker um England-Star! Spektakulärer Deal bahnt sich an

Schlägt Borussia Dortmund noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Bis Freitag (1. September) um 18 Uhr hat der BVB Zeit, neue Spieler zu verpflichten. Namen werden kurz vor dem Ende der Wechselperiode viele genannt.

Nun gibt es ein irres Gerücht um einen England-Star, an dem nicht nur Borussia Dortmund interessiert sein soll. Denn auch der FC Bayern will ihn unter Vertrag nehmen. Es bahnt sich ein Transfer-Poker um den Abwehrspieler an.

Borussia Dortmund: Irrer Transfer-Poker um England-Star?

Erst Armel Bella-Kotchap und jetzt auch noch Eric Dier. Borussia Dortmund und der FC Bayern duellieren sich nicht nur in der Bundesliga, sondern auch auf dem Transfermarkt um Talente sowie Stars. Beide Klubs wollen sich vor dem Ende der Wechselperiode verstärken. Wer bekommt die Zuschläge der beiden oben genannten Spieler?

Aber zunächst einmal zu Eric Dier: Der englische Nationalspieler ist bei beiden Klubs im Gespräch, darf Tottenham verlassen. Der 29-Jährige wurde den Münchnern übereinstimmenden Medienberichten zufolge vermehrt in den vergangenen Tagen angeboten. Der deutsche Rekordmeister setzt sich aktuell mit einer Verpflichtung intensiv auseinander.

Bekommt der BVB den Zuschlag für Eric Dier? Foto: IMAGO/Pressinphoto

Doch auch der BVB soll nach Angaben des britischen „Sky“-Reporters Kaveh Solhekol im Rennen um den Innenverteidiger gute Karten haben. Hinter den Kulissen wollen Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. bereits alles finalisieren, um im Transfer-Poker mit den Münchenern den Zuschlag zu erhalten.

Spektakulärer Deal

Ob Borussia Dortmund oder FC Bayern: Dier wäre nach Harry Kane der nächste spektakuläre Bundesliga-Transfer. Es wäre der bereits zweite Spieler, der von Tottenham nach Deutschland wechseln würde.

Was für den BVB vor allem sehr reizvoll ist: Dier kann nicht nur in der Innenverteidigung spielen, sondern auch auf der rechten Abwehrseite sowie im defensiven Mittelfeld. Der 1,88 Meter große Brite hat bei den Spurs noch einen Vertrag bis zum Saisonende, spielt aber unter Trainer Ange Postecoglou keine Rolle mehr. Das heißt, dass nur noch eine vergleichbar geringe Ablöse für den 29-Jährigen fällig wäre.