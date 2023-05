Borussia Dortmund: Transfer-Hammer bahnt sich an! Hat der Bellingham-Nachfolger schon zugesagt?

Die BVB-Fans waren vorbereitet, trotzdem trifft es sie nun hart: Der Abgang von Jude Bellingham steht bevor, sogar eine Einigung mit Real Madrid soll es schon geben (hier mehr). Borussia Dortmund würde seinen besten Spieler verlieren. Wieder einmal.

Doch der Klub hat offenbar aus der Vergangenheit gelernt. Ein ganz heißes Gerücht besagt jetzt, dass Borussia Dortmund einen Nachfolger schon am Start hat. Lässt der BVB mit Verkündung des Bellingham-Wechsels die Transfer-Bombe platzen?

Borussia Dortmund: Steht Bellingham-Nachfolger schon fest?

Diese Meldung von Fabrizio Romano schlägt international hohe Wellen. Am Mittwochabend (3. Mai) twitterte der Transfer-Guru: Real Madrid steht kurz vor der Verpflichtung von Jude Bellingham. Mit dem Spieler sei man sich so gut wie einig, das finale Treffen mit dem BVB über die Ablöse sei schon terminiert.

Doch der Transfer-Hammer geht noch weiter: Womöglich hat Borussia Dortmund den Nachfolger bereits am Haken. Schon seit einiger Zeit ranken sich Gerüchte um ein Interesse an Enzo Le Fée. Die scheinen nun mehr als nur konkret zu sein. Unter Romanos Tweet findet sich auch die Antwort eines anderen Transfer-Experten. Der französische Journalist Mohamed Toubache-Ter, gerade bei Transfer-Fragen rund um den FC Lorient sehr gut vernetzt, markierte darin Le Fée neben zwei Sanduhren. Ein untrügliches Indiz, dass eine Verkündung wohl nur noch eine Frage der Zeit sein soll.

BVB mit Enzo Le Fée einig?

Le Fée spielte noch nie für einen anderen Verein als seinen Heimatklub Lorient. Bei dem legt er aber einen kometenhaften Aufstieg hin, sorgt in der Ligue 1 für mächtig Furore. Das jüngste Kapitel: Am vergangenen Wochenende leitete er mit seinem Tor zum 1:0 die Heimniederlage von Übermannschaft Paris Saint-Germain ein. Es war eines der letzten Spiele in seiner Geburtsstadt. Seinen Abschied im Sommer hat Le Fée bereits verkündet (hier mehr).

Nicht nur deshalb ist die Personalie Le Fée seit Januar bei Borussia Dortmund heiß. Schnell sickerte durch, dass der 23-Jährige die Wunschlösung des BVB sei. Sogar das Aus des Kamada-Deals, so munkelte man, habe mit dem großen Interesse am Franzosen zutun haben. Jetzt könnte sich ein Transfer-Doppelhammer anbahnen.