Borussia Dortmund: Ex-Coach Maaßen nach BVB-Rückkehr bedient – „Fies, wie ich finde“

Pflichtspiel-Auftakt gelungen! Borussia Dortmund gewinnt ein wildes Heimspiel gegen den FC Augsburg und startet optimal in das neue Jahr 2023.

Bei dem 4:3-Erfolg gab es auch eine Rückkehr. Ex-Coach Enrico Maaßen kehrte nach seinem Abgang vor einigen Monaten erstmals wieder zurück nach Dortmund. Der FCA-Trainer war nach der Niederlage gegen den BVB bedient.

Borussia Dortmund: Ex-Coach Maaßen bedient

Tor-Spektakel im Signal-Iduna-Park! Am Nachmittag hat der BVB bei der umjubelten Rückkehr von Sebastien Haller einen Pflichtsieg gefeiert. Zum Start ins neue Fußballjahr gewann der Vizemeister mit 4:3 (2:2) gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg. Dabei kam es aber auch zur Rückkehr von Ex-BVB-Coach Enrico Maaßen, der vor einigen Monaten zu den Fuggerstädtern wechselte.

Direkt nach wenigen Minuten musste Maaßen mitansehen, wie einer seiner Spieler heftig angegangen wird. Ruben Vargas hatte sich früh bei einem Foul von Mats Hummels am rechten Unterschenkel verletzt und musste danach unter Tränen vom Platz. Neuzugang Irvin Cardona betrat den Rasen.

Und auch Cardona musste verletzungsbedingt raus. Der 25-Jährige wurde schon in der 32. Minute behandelt, nachdem Julian Ryerson ihm auf den rechten Fuß getreten war. Dabei zog er sich wohl eine Schnittwunde zu, der Stutzen war getränkt in Blut. Cardona versuchte es dennoch weiter, und hielt bis zur 65. Minute durch. Dann zeigte er an, dass es nicht weitergeht. Fredrik Jensen kam für ihn neu herein. Für beide Aktionen gab es keine Gelbe Karte vom Schiedsrichter. FCA-Coach Enrico Maaßen war nach der Partie deshalb bedient.

Enrico Maaßen: „Fies, wie ich finde“

„Sehr ärgerlich, weil wir Ruben Vargas verloren haben durch ein fieses Foul, wie ich finde. Dann auch noch Cardona durch ein Foul. Zweimal wäre das eigentlich eine Gelbe Karte. Er musste in der Halbzeit genäht und dann später ausgewechselt werden“, zeigte sich der ehemalige Trainer von Borussia Dortmunds U23 bei DAZN wütend.

Beide Wechsel brachten die Pläne der Augsburger durcheinander. „Das ist sehr ärgerlich. In Summe haben wir ein Riesenspiel gemacht. Ich glaube, wir haben 30 Minuten bisschen gebraucht, das ist aber auch normal“, fasst Maaßen die Partie zusammen. Auf jedes Gegentor konnte der FCA reagieren und immer wieder den Ausgleich erzielen.

Erst in der Schlussphase, als der eingewechselte Gio Reyna das 4:3 machte, waren wohl auch bei den Augsburgern die Kräfte dahin. Am Ende war es ein glücklicher Sieg für den BVB und für Maaßen eine enttäuschende Rückkehr in die alte Heimat, wo er von 2020 bis 2022 die U23 der Schwarzgelben trainierte.