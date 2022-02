Borussia Dortmund: Ex-BVB-Flop erlebt neuen Tiefschlag – wie geht es für IHN jetzt weiter?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Wird diese ehemalige Skandalnudel von Borussia Dortmund jemals den erhofften Durchbruch schaffen?

2016 war der Spieler für knapp 10 Millionen Euro aus Dänemark zum BVB gekommen. Der damals 18-Jährige träumte von der ganz großen Karriere.

Bei Borussia Dortmund gescheitert

Doch Schlagzeilen schrieb das Juwel nur durch protziges Auftreten und undiszipliniertes Verhalten gegenüber Spielern und Trainern bei Borussia Dortmund. Die Folge: Der BVB verkaufte ihn nur ein Jahr später für 13 Millionen Euro an Celta Vigo.

Die Rede ist von Emre Mor. Von 2017 bis 2019 hatte der 15-fache türkische Nationalspieler sein Glück bei Celta Vigo versucht. Doch auch dort gelang ihm nie der sportliche Durchbruch – ganz im Gegenteil.

Borussia Dortmund: Ein Ex-Talent erlebt den nächsten Tiefschlag. Foto: imago/Uwe Kraft

Wie bei Borussia Dortmund: Mor mit Problemen

Auch in Spanien geriet er wie schon bei Borussia Dortmund wegen seines Fehlverhaltens mehrmals mit den Verantwortlichen aneinander und wurde zeitweise aus dem Kader gestrichen. Das Problem für Celta Vigo: Die Spanier hatten Mor 2017 mit einem hochdotierten Fünfjahresvertrag ausgestattet. Weil das Problemkind jedoch kaum Einsatzzeiten bekam, konnte Mor sich bei keinem anderen Verein empfehlen. Ein Weiterverkauf war für Celta Vigo daher in den vergangenen Jahren eine Mission Impossible.

Die Karriere von Emre Mor kommt einfach nicht ins Rollen. Foto: imago images/Seskim Photo

Und so konnte Celta Vigo sich nicht anders helfen als die Skandalnudel derweil an andere Vereine zu verleihen. Ein halbes Jahr an Galatasaray, ein halbes Jahr an Olympiakos Piräus – alles ohne Erfolg.

Ex-BVB-Talent Mor in der Türkei

Im Sommer folgte die nächste Leihe. Beim türkischen Verein Fatih Karagümrük sollte endlich der große Durchbruch erfolgen. Stattdessen gibt es den nächsten Rückschlag für Mor.

In der Hinrunde brachte der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund es nur auf neun Einsätze in der türkischen Liga. Häufig wurde er erst kurz vor Schluss eingewechselt.

Dabei wäre es für Mor in dieser Saison so wichtig, sich mit guten Leistungen zu empfehlen. Denn im Sommer läuft sein Vertrag bei Celta Vigo aus. Dann wäre der 24-Jährige vorerst vereinslos.

Immerhin: In den vergangenen drei Liga-Spielen stand Mor jeweils in der Startelf. Und beim 1:3 gelang dem früheren Spieler von Borussia Dortmund sein erstes Saisontor.

Ob Emre Mor in der Rückrunde den Turnaround schafft? Es wäre wichtig für den Offensivspieler, denn ansonsten wird die Vereinssuche für ihn im Sommer wohl ganz schön schwierig.

