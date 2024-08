Bei Borussia Dortmund floppte er komplett – jetzt erreicht seine Talfahrt den nächsten Tiefpunkt

Seinen Namen werden viele Fans von Borussia Dortmund nicht vergessen und dennoch sind die Erinnerungen nicht gerade positiv. Er kam als „türkischer Messi“ zum BVB, die Hoffnungen waren groß, dass er tatsächlich wenigstens halbwegs auf solch einem Niveau kommt, wie der argentinische Superstar.

Viele werden schon wissen, um welchen Spieler es sich hierbei handelt: Emre Mor. Bei Borussia Dortmund war jeder enttäuscht darüber, dass sich der Transfer des einstigen Top-Talents ganz und gar nicht auszahlte. Mittlerweile erlebt Mor einen Rückschlag nach dem anderen. Ob er seine Karriere noch in den Griff bekommt?

Bei Borussia Dortmund floppte er komplett

Ganze zehn Millionen Euro zahlte Borussia Dortmund 2016 für Emre Mor. Wenn Spieler für solche Summen verpflichtet werden, sind die Erwartungen groß. So waren sie auch beim türkischen Youngster damals. Zwölf Monate später war das Kapitel BVB schon wieder beendet. 19 Spiele absolvierte Mor, enttäuschte auf ganzer Spur.

Danach erlebte er eine regelrechte Odyssee. Über Celta Vigo, Galatasaray Istanbul, Olympiakos Piräus und Fatih Karagümrük landete er 2022 bei Fenerbahce Istanbul. Zwischen all den Transfers wurde er immer wieder auch von seinem Stammklub verliehen.

Aber auch hier konnte er nie richtig überzeugen. Lediglich bei Karagümrük in der Saison 2021/22 konnte er zwischendurch mal zeigen, was er drauf hat. Als Stammspieler steuerte der Offensiv-Mann fünf Tore und drei Vorlagen bei. Auch in der vergangenen Saison war er an den Klub wieder verliehen worden. Der Deal endete mit einem Abstieg, Mor kehrte zu Fenerbahce zurück.

Keine Chance unter Mourinho

Beim türkischen Traditionsverein steht Star-Trainer Jose Mourinho seit diesem Sommer an der Seitenlinie. Viele Fans hofften, dass der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund unter dem Portugiesen richtig aufblüht. Nach wenigen Wochen herrscht wieder Ernüchterung. Mourinho plant nicht mit Mor, lässt ihn kaum bis gar nicht spielen.

Und somit geht die Talfahrt für Mor weiter. In der Türkei wird jetzt schon über seinen Abschied spekuliert. Sein Vertrag in Istanbul läuft noch bis 2025. Es ist also die letzte Möglichkeit für Fenerbahce, um immerhin eine kleine Ablöse generieren zu können.

Für Mor ist es der nächste Rückschlag in seiner Karriere. Das einst hoffnungsvolle Talent schafft den Durchbruch im Profifußball einfach nicht. War der Druck als „türkischer Messi“ vielleicht einfach zu groß?