Borussia Dortmund: Emre Can zum BVB? Juve fordert DIESE Wahnsinns-Summe

Dortmund. Folgt gleich der nächste Transfer-Hammer? Nachdem sich Borussia Dortmund Sturm-Juwel Erling Haaland sicherte, könnte nun der nächste Coup gelingen!

Mit dem Verkauf von Julian Weigl (zu Benfica Lissabon) hat Borussia Dortmund im Mittelfeld für einen weiteren Wunschspieler Platz gemacht. Doch für Emre Can fordert Juventus Turin eine Wahnsinns-Summe.

Borussia Dortmund: So viel fordert Juve für Emre Can

Der BVB ist im Rennen um Emre Can wohl einer von vielen Interessenten. Auch Tuchel-Klub Paris Saint-Germain soll an Can dran sein. Schon seit Längerem befindet sich jedoch der BVB mit den Juve-Verantwortlichen in Gesprächen. Das berichtet ein Journalist der italienischen Zeitung „Gazzetta dello Sport“.

Was den BVB zuletzt noch abschreckte, könnte jetzt bei einer Verpflichtung eventuell nicht mehr im Wege stehen: Juventus Turin verlangt für Emre Can wohl knapp 40 Millionen Euro! Diese könnte der BVB mit den Einnahmen aus dem Weigl-Verkauf (20 Millionen) nun immerhin schon zur Hälfte stemmen.

Neben dem BVB und PSG im Rennen sind aber noch weitere Klubs im Rennen: Manchester United, laut „Sky Sports“ sogar Top-Anwärter auf eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers, und der FC Bayern München, bei dem Can zwischen 2010 und 2013 im Jugendbereich spielte.

Emre Can bekam in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit nur sieben Teileinsätze in der Serie A für die „Alte Dame“. Für die Champions League nominierte ihn Juve-Trainer Maurizio Sarri erst gar nicht. Can drängt wohl auf seinen Abschied, um endlich wieder mehr Einsätze zu bekommen. Der BVB könnte ihm davon wohl am meisten bieten.

Die BVB-Führung will sich wohl erst im Trainingslager entscheiden, ob ein direkter Nachfolger für Weigl verpflichtet wird. Das berichtet die „Bild“. Demnach solle nur dann ein Neuzugang kommen, wenn dieser die Mannschaft spürbar verstärken würde. (the)