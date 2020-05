Borussia Dortmund: Klartext von Emre Can! „Cristiano Ronaldo hat...“

Emre Can ist in seiner Karriere schon ordentlich rumgekommen. Bayern München, Bayer Leverkusen, FC Liverpool, Juventus Turin und seit dieser Saison auch Borussia Dortmund.

Den Schritt in die Bundesliga hat er nicht bereut, verriet Can jetzt im Talkformat DFB@Home auf Instagram. „Ich bin sehr froh, denn ich bin im richtigen Moment zurückgekommen“, sagt der gebürtige Frankfurter: „Mir gefällt es in Dortmund gut. Ich wurde sehr gut angenommen und es macht mir Spaß, ein wichtiger Teil einer Mannschaft zu sein.“

Emre Can von Borussia Dortmund schwärmt von Jürgen Klopp. Foto: dpa

Borussia Dortmund: Zeit in Turin war keine schöne für Emre Can

Zuvor war der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund bei Juventus Turin nur zweite Wahl, weshalb er auch zugab, „zuletzt keine schöne Zeit in Turin“ gehabt zu haben.

Doch sein Einstand beim italienischen Rekordmeister im Sommer 2018 wird er dennoch wohl nie vergessen. Denn hier musste er sich gemeinsam mit Superstar Cristiano Ronaldo dem Einstandsritual stellen.

Gesangseinlage mit Cristiano Ronaldo

„Er hat sich beim Singen besser geschlagen, bei mir war es eine Katastrophe. Singen geht bei mir überhaupt nicht“, sagt der 25-malige Nationalspieler und lacht.

Can schwärmt von Ex-Coach Klopp

Jürgen Klopp ist Trainer des FC Liverpool. Foto: imago images/Xinhua

Von Ex-Coach Jürgen Klopp, der Can in seiner Zeit beim FC Liverpool trainierte, schwärmt Can in höchsten Tönen. „Jeder, der ihn kennt, weiß, was für ein cooler Typ er ist“, sagte der Nationalspieler. „Er ist, wie er ist, für seine Spieler gibt er alles. Für ihn zählt das Menschliche besonders und das ist großartig. Fußball ist für ihn wichtig, aber Familie ist auf Platz eins.“ (ms)