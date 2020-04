Borussia Dortmund: Winterzugang Emre Can mit offenen Worten – „Seitdem ich hier bin ...“

Dortmund. Er spielt erst seit wenigen Wochen für Borussia Dortmund und doch hat er offensichtlich rasant für eine Stabilisierung des BVB-Spiels gesorgt.

Jetzt spricht Emre Can offen über Borussia Dortmund, die Ambitionen des Klubs und seinen Mannschaftskollegen Jadon Sancho.

Borussia Dortmund: Can mit offenen Worten

Emre Can spielte bei seinem Ex-Klub Juventus Turin bereits mit Superstar Cristiano Ronaldo zusammen. Doch auch beim BVB gibt es einen Spieler, der seiner Meinung nach „weltklasse“ ist: Jadon Sancho.

„Ich wusste schon bevor ich zum BVB kam, dass er ein sehr guter Spieler ist. Aber seitdem ich hier bin, weiß ich, dass er weltklasse ist. Vielleicht der beste Spieler überhaupt in seinem Alter“, so Can im Interview mit der „Bild“. „Er hat alles, was ein Top-Fußballer braucht und hat eine große Zukunft vor sich.“

Und mit einem solchen Spieler in den eigenen Reihen sieht sich Can gewappnet für große Aufgaben. Die Meisterschaft hat der Nationalspieler noch nicht abgeschrieben – auch wenn noch unklar ist, wann nach der Corona-Zwangspause weitergespielt werden kann.

„Natürlich wird es schwer, aber wir spielen noch gegen die Bayern und in Leipzig. Wir haben also die direkten Konkurrenten noch vor uns. Da müssen wir gewinnen, da dürfen Geisterspiele keine Ausrede sein“, so Can bei „Bild“.

Nach derzeitigem Stand der DFL-Planungen sind ab Anfang Mai Geisterspiele in der Bundesliga vorgesehen, um die Saison noch vor Ende Juni beenden zu können. Da die Bundesregierung die deutschlandweiten Corona-Beschränkungen aber bis zum 3. Mai verlängert hat, ist der Bundesliga-Start frühestens am 9. Mai möglich. Am 23. April will die DFL auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung das weitere Vorgehen beschließen.

Can macht schon jetzt deutlich: Wenn es endlich weitergeht, ist der BVB bereit für den Titelkampf. (the)