Borussia Dortmund: Star blüht endlich auf – geht er im Sommer trotzdem?

Vor wenigen Wochen hätten die meisten Fans von Borussia Dortmund wohl einen Abgang von Emre Can noch befürwortet, jetzt dürfte kaum noch jemand wollen, dass der 29-Jährige geht. Seit dem Jahreswechsel ist Can nämlich absoluter Leistungsträger.

Mit seinen starken Auftritten hat Can jetzt aber offenbar auch wieder einen Top-Klub auf sich aufmerksam gemacht. Inter Mailand soll laut Medienberichten ein Auge auf den BVB-Star geworfen haben und könnte im Sommer einen Anlauf wagen.

Borussia Dortmund: Can im Visier von Top-Klub

25 Millionen Euro legte Borussia Dortmund 2020 für Emre Can auf den Tisch. Nach starkem Beginn ließ er aber auch stark nach. Ihn hatten die meisten BVB-Fans zuletzt eigentlich schon abgeschrieben, seit dem Jahreswechsel liefert er nun endlich wieder ab.

Can ist im Mittelfeldzentrum von Borussia Dortmund wieder gesetzt, stand zuletzt immer in der Startelf. Der 29-Jährige sorgt beim BVB für die nötige Stabilität im Mittelfeld, hält den Künstlern im Angriff den Rücken frei.

Im Winter wurde noch über einen Abgang spekuliert, jetzt dürften die Fans von Borussia Dortmund wieder auf eine Vertragsverlängerung hoffen. Cans Arbeitspapier läuft noch bis 2024. Im Sommer wäre die vorletzte Möglichkeit, den 29-Jährigen noch gewinnbringend zu verkaufen.

Inter klopft bei Can an

Inzwischen soll es den ersten Interessenten geben. Inter Mailand denke laut „Tuttosport“ über eine Verpflichtung nach. Demnach werde Can bei den Italienern als möglicher Nachfolger für Marcelo Brozovic gehandelt. Der Kroate könne den Verein im Sommer wohl verlassen.

In Italien kennt sich Emre Can aus. Dort kickte er schließlich anderthalb Jahre für Juventus Turin. Es hängt wohl vom BVB ab, ob man mit Can weitermachen will. Die bessere Verhandlungsposition hat jetzt aber wieder der 29-Jährige.