Borussia Dortmund: Sonderlob für BVB-Star von Terzic – „Er macht das herausragend“

In 2023 ist Borussia Dortmund noch ungeschlagen. Neben zehn Siegen gab es lediglich ein Unentschieden beim Revierderby gegen Schalke (2:2). Im Team von Trainer Edin Terzic blühen viele Spieler auf. Ein Profi von Borussia Dortmund sticht dabei wohl am meisten heraus: Emre Can. Der Mittelfeldspieler bekommt daher von seinem Coach Sonderlob.

Von viele schon für ein Flop erklärt, mittlerweile aus der Startelf von Borussia Dortmund nicht mehr wegzudenken. Emre Can präsentiert sich seit dem Jahreswechsel in Topform und das nicht nur beim BVB.

Borussia Dortmund: Leistungsexplosion bei Emre Can

Auch in der Nationalmannschaft wurde der Mittelfeldmotor jüngst für seine starke Leistung gefeiert. Bei der Pleite gegen Belgien (2:3) saß Can noch auf der Bank, weshalb die komplette Abstimmung in der Abwehr und im Mittelfeld der Zugriff fehlte. Bundestrainer Flick reagierte und brachte den BVB-Star, der Stabilität ins Spiel der Deutschen brachte.

Wie wichtig Can für die Nationalmannschaft und die Schwarzgelben ist, erklärte Terzic jetzt vor dem „Klassiker“ gegen den FC Bayern am Samstag (1. April, 18.30 Uhr). „Man hat gesehen, dass Emre in den letzten Wochen unserer Mannschaft eine extreme Stabilität gegeben hat – in der Defensive, aber auch in der Offensive, wenn er den Gegner destabilisiert hat. Emre macht es gerade herausragend gut“, so der BVB-Coach.

Terzic lobt Emre Can

Und der Trainer von Borussia Dortmund führte fort: „Er hat am Dienstag auch im DFB-Team sofort eine Führungsrolle übernommen. Wir hoffen, dass er in München daran anknüpfen kann.“ In der laufenden Saison kommt Can auf 28 Pflichtspiele für den BVB. Dabei konnte er zwei Tore erzielen und einen Treffer vorbereiten.

Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024. Lange galt Can als Abgangskandidat für den kommenden Sommer, doch durch seine starken Leistungen hat er sich mittlerweile zu Publikumsliebling etabliert. Ob er langfristig bei den Schwarzgelben bleibt, wird sich zeigen.