Emre Can muss zwei Spiele pausieren.

Borussia Dortmund: Fans geschockt – Emre Can wird Dortmund ...

Das ist ein herber Schlag für Borussia Dortmund. Der BVB muss in den ersten beiden Europacup-Spielen der kommenden Saison auf Mittelfeldmotor Emre Can verzichten – vorausgesetzt die Schwarz-Gelben qualifizieren sich.

Der Kämpfer im Mittelfeld von Borussia Dortmund hatte sich im Championsleague-Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain eine Rote Karte eingefangen, nachdem er sich kurz vor Schluss einen Schlagabtausch mit Paris-Superstar Neymar geliefert hatte.

Das Spiel in Paris hatte der BVB mit 2:0 verloren. Nach einem knappen 2:1-Sieg im Hinspiel bedeutete das Ergebnis das Ausscheiden aus der Championsleague.

Borussia Dortmund muss auf Emre Can verzichten

Emre Can bekommt die Rote Karte im Spiel gegen Paris. Foto: imago images

Noch ist unklar, ob der BVB in der kommenden Saison in der Europaleague oder Championsleague antreten darf. Aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus ist der Spielbetrieb in der Bundesliga derzeit pausiert.

In einer Pressekonferenz hatte die 'Deutsche Fußball Liga am Dienstag bekannt gegeben, dass die Spielpause auch noch mindestens bis Mai bestehen bleibe. Dann würde vermutlich in Geisterspielen die Saison zu Ende bringen.

---------------------

Das ist Emre Can:

Emre Can wurde am 12. Januar 1994 in Frankfurt am Main geboren

Seit Januar 2020 spielt Emre Can für Borussia Dortmund

Zuvor kickte Can schon für Bayern München, Bayer Leverkusen, den FVC Liverpool und Juventus Turin

Zudem gehört Can seit 2015 zum Kader der Deutschen Nationalmannschaft

--------------------

Bundesliga soll am 21. Juni ohne Fans enden

Als mögliche Startdaten nannte die DFL heute das Wochenende vom 1. bis zum 3. Mai oder das Wochenende vom 8. bis zum 10. Mai. Die Saison soll demnach am 21. Juni beendet werden. Dies ist möglich geworden, da die Europameisterschaft auf das Jahr 2021 verschoben würde.

+++ Bundesliga: DFL stellt neuen Corona-Plan vor – und Fans rasten aus: „Schämt euch!“ ++ „Wie naiv kann man nur sein?“ +++

Das Finale der Championsleague, der Euroleague, des DFB-Pokals und die Relegationsspiele sollen im Anschluss an das Saisonfinale stattfinden.