Borussia Dortmund: Nächster Corona-Schock vor dem Derby! Jetzt hat es auch Can erwischt

Emre Can fällt wegen einer Corona-Infektion beim Derby aus.

Dortmund. Herber Rückschlag für Borussia Dortmund kurz vor dem Revierderby am Samstag gegen den FC Schalke 04. Wie der Verein am Freitag mitteilte, ist Emre Can positiv auf Covid-19 getestet worden.

Damit muss Borussia Dortmund wie schon gegen Lazio Rom ohne seinen Verteidiger auskommen. Für die BVB-Defensive ein schwerer Schlag.

Borussia Dortmund: Can blieb unter der Woche krank zu Hause

Wie der Verein mitteilte, habe der positive Test am Freitag stattgefunden. Can sei symptomfrei und befinde sich bereits in häuslicher Quarantäne. Alle anderen Testergebnisse von Spielern und Betreuern seien negativ ausgefallen.

Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in häuslicher Isolation.



Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus.



Gute Besserung, Emre! 🙏 pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m — Borussia Dortmund (@BVB) October 23, 2020

Der BVB verschob seine letzte Trainingseinheit vor dem Derby kurzerhand. Diese sollte eigentlich um 17 Uhr stattfinden. Stattdessen wird nun um 18.30 Uhr trainiert werden. Dies habe ein intensiver Austausch mit dem Dortmunder Gesundheitsamt ergeben. Das Derby am Samstag sei allerdings nicht gefährdet.

Nationalspieler Emre Can wird dem BVB beim Derby fehlen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Can hatte den Dortmundern bereits unter der Woche gegen Lazio Rom gefehlt. Zwar war er ohnehin rotgesperrt gewesen, dennoch offenbarte Lucien Favre nach dem Spiel, dass Can drei Tage krank gewesen sei und daher zu Hause geblieben war. Nun folgt der positive Test. Ob die Vorerkrankung mit seinem nun positiven Test in Verbindung steht ist unbekannt.

Zweiter BVB-Spieler, der positiv getestet wurde

Can ist nun schon der zweite Spieler von Borussia Dortmund, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Während der Länderspielpause vor zwei Wochen hatte es bereits Manuel Akanji erwischt. Akanji war bei der Schweizer Nationalmannschaft positiv getestet worden und hatte seine Reise zur Nationalmannschaft anschließend abgebrochen.

Nach überstandener Quarantän kehrte er erst in dieser Woche auf den Trainingsplatz zurück. Im Derby wird er daher wieder spielen können. Immerhin eine gute Nachricht, denn durch den Ausfall Cans bricht Favre eine wichtige Stütze aus seiner Dreierkette weg. Schon in Rom hatte sich das Fehlen Cans bemerkbar gemacht. Dortmund verlor mit 1:3.