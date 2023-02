Borussia Dortmund: Offene Worte vom neuen Hoffnungsträger – „Zu oft enttäuscht“

Borussia Dortmund ist zurück im Konzert der Großen. Der knappe Sieg im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum bedeutete den fünften Pflichtspielsieg in Folge. Großen Anteil daran hatte auch Emre Can.

Der oft gescholtene Mittelfeldspieler erzielte ein Traumtor aus dem Mittelkreis und setzte auch ansonsten seinen persönlichen Aufwärtstrend fort. Vor dem Bremen-Spiel spricht der Profi von Borussia Dortmund offen und ehrlich über seine bisherige BVB-Zeit.

Borussia Dortmund: Can mit bitterem Rückblick

Es sollte eine Königstransfer werden. Im Winter 2020 holte der BVB Can zunächst per Leihe und anschließend für 25 Millionen Euro von Juventus Turin. Can als Kämpfer, Beißer und Antreiber – so wollte der Ruhrgebietsklub Mentalität dazu gewinnen. Bei der Jagd nach Titeln half das nur bedingt. Für Can steht mit der Borussia erst ein DFB-Pokal in der Vitrine.

Zudem musste er sich oft mit Kritik an seinem Spiel auseinander setzen. Denn Can spielte bei Borussia Dortmund oft unter seinen Möglichkeiten, leistete sich immer wieder Aussetzer. Allerdings war er damit nicht allein. Zu oft stolperte Dortmund in den vergangenen Jahren. Immer wieder gab es unerklärlich Einbrüche.

Fans erwarten mehr

„Wir haben unsere Fans zu oft enttäuscht“, zieht Can im Interview mit „The Athletic“ nun ein bitteres Fazit. Egal ob die Trainer von Borussia Dortmund Lucien Favre, Marco Rose oder Edin Terzic hießen – irgendwann schlich sich immer der Schlendrian ein, der letztlich größere Erfolge verhinderte.

Dabei sagt Can auch: „Wir wissen, dass sie [die Fans; Anm. d. Red.] mehr erwarten.“ Wie das in Zukunft aussehen soll? Die gesamte Mannschaft müsse hart daran arbeiten, wieder eine Einheit mit den Anhängern zu bilden. „Nur so können wir Titel einfahren“, glaubt Can.

Borussia Dortmund: Can geht voran

Und da geht der 29-Jährige mit bestem Beispiel voran. Im neuen Jahr erlebt er so etwas wie seine BVB-Auferstehung. Als alleiniger Sechser vor der Abwehr blüht er regelrecht auf. Sein Anteil an den jüngsten Ergebnissen ist unbestritten.

Die Serie soll im Idealfall auch gegen Werder Bremen halten. Dort gastiert Borussia Dortmund am Samstagnachmittag (15.30 Uhr). Mit dem sechsten Sieg in Folge könnte man vorübergehend Platz 2 erobern.