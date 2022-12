Borussia Dortmund: Emre Can vor Blitz-Abgang? Topklub nimmt Kontakt auf

Borussia Dortmund hat in den vergangenen Jahren einige Transfers getätigt, von denen sich der Klub vielseitige Verstärkung für den Kader erhofft haben. Diese konnten allerdings nur selten die Erwartungen erfüllen. Thorgan Hazard, Nico Schulz oder Emre Can sind dafür nur drei Beispiele.

Letzterer könnte Borussia Dortmund nun im Winter verlassen. Ein Top-Klub in Europa und Champions-League-Teilnehmer soll sich um einen Transfer des defensiven Mittelfeldspielers bemühen.

Borussia Dortmund: Geht Can nach Portugal?

Wie das portugiesische Portal „La Gazzetta Express“ berichtet, soll Benfica Lissabon großes Interesse an einer Verpflichtung von Emre Can haben. Der Tabellenführer der portugiesischen ersten Liga soll dem Bericht zufolge sogar schon mit dem deutschen Mittelfeldspieler gesprochen haben und planen, ihn bis zum Ende der Saison auszuleihen. Des Weiteren würden sich die Verantwortlichen von Benfica gerne eine Kaufoption in den Vertrag schreiben lassen, um ihn am Saisonende fest verpflichten zu können.

Laut dem Bericht aus Portugal soll der BVB Can wohl lieber direkt dauerhaft verkaufen wollen, als ihn bloß zu verleihen. Angesicht der wenigen Klubs, die Interesse am deutschen Mittelfeldspieler zeigen, könnte der Bundesligist die Abgabe des 28-Jährigen im Winter tatsächlich in Erwägung ziehen.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Can?

Emre Can ist im Januar 2020 per Leihe von Juventus Turin zum BVB gewechselt. Aufgrund von wirklich guten Leistungen haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ihn nur wenige Wochen nach seinem Debüt im schwarz-gelben-Trikot für 25 Millionen Euro fest verpflichtet. Seitdem stagnierten die Leistungen des Mittelfeldspielers allerdings. Nachdem er in seiner ersten vollen Saison 40 Spiele für die Dortmunder gemacht hat, waren es in seiner zweiten nur noch 28 Partien. In der aktuellen Saison kommt er bislang auf 17 Einsätze, wusste in diesen allerdings nur selten zu überzeugen.

Bei Benfica könnte Can die Rolle einnehmen, die bis zum Sommer noch Ex-BVB-Star Julian Weigl innehatte. Zudem kommt, dass der Klub aus Portugal gute Chancen auf die Meisterschaft und den Pokalsieg hat. Ein Wechsel zu Benfica könnte Can also auch einige Titel einbringen.