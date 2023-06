Borussia Dortmund: Wende bei BVB-Star? ER kann im Sommer wohl doch gehen

Gibt Borussia Dortmund nach Mo Dahoud und Jude Bellingham einen weiteren Mittefeldspieler ab? Plötzlich tauchen Gerüchte über einen möglichen Abgang von Emre Can auf.

Der 29-Jährige darf Borussia Dortmund laut einem Medienbericht in diesem Sommer verlassen. Eigentlich lief alles auf eine Vertragsverlängerung hinaus, doch das könnte sich jetzt doch erledigen.

Borussia Dortmund: Darf Can doch gehen?

Lange Zeit lief Emre Can bei Borussia Dortmund seinen Ansprüchen hinterher. Im Winter war ein Abgang bereits ein Thema, doch Can blieb und drehte plötzlich auf. In der Rückrunde stand Can in 16 von 17 Spielen in der Startelf, war ein Grund für die grandiose Aufholjagd des BVB.

Nach diesen Auftritten ging man eigentlich davon aus, dass Can seinen 2024 auslaufenden Vertrag in diesem Sommer verlängert und vor allem nach den Abgängen von Bellingham und Dahoud eine noch wichtigere Rolle im BVB-Mittelfeld einnimmt.

Laut einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ hat Borussia Dortmund jetzt aber offenbar andere Pläne mit Can. Demnach sei eine Vertragsverlängerung aktuell überhaupt kein Thema. Stattdessen denke man bei Dortmund über einen Verkauf nach. Bei einem entsprechenden Angebot sei Borussia Dortmund gesprächsbereit.

Can bestätigt: Keine Gespräche!

Im Interview mit der „FAZ“ bestätigte Can zwar, dass man noch keine Gespräche führe, betonte aber auch, dass er sich „sehr wohl“ in Dortmund fühle. Mögliche Interessenten gibt es aktuell noch keine.

Bei Borussia Dortmund soll der Umbruch im Sommer weiter vorangetrieben werden. Der neue Star im Mittelfeld wird wohl Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist er als Königstransfer auserkoren worden. Der defensive Mittelfeldspieler soll für 35-40 Millionen Euro zum BVB wechseln.