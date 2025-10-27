BVB-Coach Kovac kündigt Rückkehr an! Bald ist es so weit

Seit Monaten fehlt Emre Can Borussia Dortmund. Der Kapitän ist in der laufenden Saison noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Seit dem letzten Spieltag der vergangenen Saison ist der deutsche Nationalspieler verletzt. Seit seiner Genesung vertritt Nico Schlotterbeck den BVB-Kapitän. Doch wann wird Can wieder mit der Binde auf dem Platz stehen?

BVB-Coach Niko Kovac hat vor dem wichtigen DFB-Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt (Dienstag, 28. Oktober, 18 Uhr) ein Update zu seinem Spielführer gegeben. Cans Comeback ist wohl schon in Sicht.

Can-Comeback beim BVB rückt immer näher

Hartnäckige Adduktorenprobleme setzen Can schon seit Monaten außer Gefecht. Bis dato hat er noch keine einzige Minute auf dem Platz stehen können – er muss seine Mannschaft abseits des Platzes helfen. Auf dem grünen Feld ist dies bislang nicht möglich. Ihn selbst dürfte dieser Umstand am allermeisten stören.

Doch schon in Kürze könnte die Leidenszeit endlich vorbei sein: Wie Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Frankfurt erklärte, ist das Ende der Ausfallzeit absehbar. „Emre macht Fortschritte, aber auch da wird es wohl erst nach der Länderspielpause etwas werden“, so Kovac. In dem Fall würde Can Ende November wieder zur Verfügung stehen.

Dann wäre sein letzter Einsatz knapp ein halbes Jahr her. Allerdings drückt Kovac bei ihm weiterhin auf die Bremse: „Aber kein Druck: Wir wollen wirklich 100-prozentig gesunde und fitte Spieler haben.“

Auch Duranville bald wieder dabei?

Gleiches gilt auch für BVB-Youngster Julien Duranville. Er hatte sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Real Madrid (2:3) schwer an der Schulter verletzt und kämpft abermals um seine Rückkehr. Schon in jungen Jahren hat er eine unfassbare Krankenakte – der 19-Jährige muss immer wieder passen.

„Bei Duranville dauert es noch, da er nicht auf die Schulter fallen darf, er kann noch keine Zweikämpfe führen. Da werden wir noch bis in die Länderspielpause warten“, verriet Kovac mit Blick auf den Fortschritt des Offensiv-Akteurs. Fakt ist: Das BVB-Lazarett lichtet sich mehr und mehr.