Wer bei einem Absteiger so glänzt, dass er sein Nationalelf-Debüt feiern darf, hat viel richtig gemacht. Findet offenbar auch Borussia Dortmund – und nimmt nun einen Nationalspieler ins Visier.

Obwohl er zweimal in Folge abgestiegen ist, konnte Emil Holm glänzen. Jetzt steht der Schwede auf der Wunschliste zweier großer Klubs. Einer davon ist Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund an Schweden-Verteidiger dran?

An ihm lag es nicht. Weder in Dänemark noch in Italien. Zweimal in Folge musste Emil Holm einen Abstiegs-Schock verdauen. Und wieder deutet sich an, dass ihm die zweite Liga erspart bleibt. Diesmal bahnt sich sogar der ganz große Karriere-Sprung an. Zum BVB?

++ Ex-BVB-Star Pulisic wechselt – Ablösesumme sorgt für fragende Gesichter ++

2021 kaufte Spezia Calcio den damals 21-jährigen Rechtsverteidiger für schlappe 300.000 Euro und lieh ihn sofort zurück an Sönderjyske aus. Die Durchbruch-Saison folgte, doch auch als Leistungsträger konnte er nicht verhindern, dass der dänische Klub als Tabellenletzter abstieg.

Zweimal in Folge abgestiegen

Wegen seiner starken Leistungen war Spezia aber überzeugt, den richtigen Griff getan zu haben. Und siehe da: Auch in der Serie A spielte sich der großgewachsene Verteidiger in der Stammelf fest. Und war so gut, dass er im November 2022 sogar für die schwedische Nationalelf debütieren durfte. Doch wieder ereilte ihn das Abstiegs-Schicksal. Nach neuer italienischer Regel spielte man mit dem punktgleichen Konkurrenten Hellas Verona ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt aus – und verlor. Machtlos musste Holm die Partie von der Tribüne aus beobachten, denn Leistenprobleme hatten seine Saison frühzeitig beendet.

Wieder Abstieg – aber wieder keine zweite Liga? Die aufsteigende Karriere-Kurve des Rechtsverteidigers hat nun offenbar mehrere große Klubs auf ihn aufmerksam gemacht. Juve, Neapel, Inter Mailand und weitere Serie-A-Klubs sollen bei Spezia Calcio angeklopft haben – und auch Borussia Dortmund ist laut „Tuttosport“ am 23-Jährigen interessiert.

Top-Nachrichten:

Terzic sucht wegen des bevorstehenden Abgangs von Thomas Meunier noch einen Rechtsverteidiger. Holm wäre wohl für unter zehn Millionen Euro Ablöse zu haben – die sich Spezia und Sönderjyske durch eine Vertragsklausel teilen müssten.