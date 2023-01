Borussia Dortmund: Star erhält Wechselfreigabe – könnte er dem BVB helfen?

Bei Borussia Dortmund ist die Position des Außenverteidigers eine der großen Baustellen. Sowohl Raphael Guerreiro als auch Thomas Meunier liefern nicht das, was sich die BVB-Verantwortlichen vorstellen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge können sie den Verein spätestens im Sommer verlassen.

Auf der Suche nach Nachfolgern könnte sich für Borussia Dortmund jetzt eine interessante Option ergeben. Ein Außenverteidiger mit viel Erfahrung ist auf dem Markt und könnte die Lücke beim BVB möglicherweise schließen.

Borussia Dortmund: Über ihnkönnte der BVB nachdenken

Der Vertrag von Raphael Guerreiro beim BVB läuft zum Saisonende aus. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass der Portugiese über den Sommer hinaus in Dortmund bleibt. Als Nachfolger soll laut Medienberichten Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach auserkoren worden sein. Der Algerier ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Auf der rechten Seite steht Thomas Meunier vor einem Abgang. Der Belgier wird schon länger mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, sogar ein Wechsel im Winter steht zur Debatte. Dies würde allerdings nur Sinn ergeben, wenn der BVB gleichzeitig Ersatz findet.

Für den BVB könnte sich auf der Rechtsverteidigerposition jetzt eine interessante Personalie auftun. Emerson Royal von Tottenham Hotspur steht laut einem Bericht von Transferexperte Rudy Galetti zum Verkauf. Die Spurs sind mit dem Brasilianer, der 2021 für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona kam, nicht zufrieden und wollen demnach lieber einen neuen Spieler für die Position verpflichten.

Emerson Royal kann Tottenham laut einem Bericht verlassen. Foto: IMAGO / PanoramiC

Leihe könnte für BVB interessant sein

Der Vertrag von Emerson Royal bei dem Premier-League-Klub läuft noch bis 2026, wäre damit also nicht gerade ein Schnäppchen. Aber: Laut dem Bericht von Rudy Galetti sei Tottenham auch bereit den Spieler zu verleihen. Damit wäre der 23-Jährige für den BVB durchaus interessant.

Trotz seines jungen Alters kann Emerson schon auf große Erfahrung zurückgreifen. 2019 wechselte er für 12 Millionen Euro von Atletico Mineiro zum FC Barcelona, spielte anschließend zwei Jahre für Betis Sevilla und steht seit 2021 bei Tottenham unter Vertrag. Er kommt auf 76 Einsätze in La Liga, 43 Einsätze in der Premier League und sechs Einsätze in der Champions League.

Noch wird Borussia Dortmund nicht als möglicher Abnehmer für Emerson Royal gehandelt. Der BVB sollte jedoch zumindest mal ein Auge auf den Rechtsverteidiger werfen. Er könnte die Probleme auf der Außenverteidigerposition möglicherweise lösen.