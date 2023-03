Borussia Dortmund: Klub hat bei Star keine Hoffnung mehr – ist der Weg für den BVB frei?

Zwar richtet sich der Fokus bei Borussia Dortmund aktuell auf den Meisterschaftskampf mit Bayern München, doch die Schwarzgelben arbeiten bereits am Kader für die kommende Saison.

Dabei hat Borussia Dortmund einen der Shootingstars der aktuellen Bundesliga-Saison im Blick. Sein Verein hat im Transfer-Poker bereits aufgegeben. Ist der Weg für den BVB jetzt endgültig frei?

Borussia Dortmund: Bundesliga-Star ablösefrei zu haben

Er ist begehrt und ablösefrei zu haben: Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln, der lange und vergeblich um den Mittelfeldspieler gekämpft hat. Doch jetzt haben die Verantwortlichen keine Hoffnung mehr. Interessenten gibt es viele. Borussia Dortmund gehört dazu.

Die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung hat man in der Domstadt nicht mehr. „Die sehe ich nicht“, sagt Geschäftsführer Sport Christian Keller in der „Kölnischen Rundschau“ und führt fort: „Wenn der Spieler sagt, dass er in einem entscheidenden Alter seiner Karriere probieren will, den nächsten Schritt zu gehen und regelmäßig international zu spielen, dann muss man das akzeptieren.“

+++ Trotz Zoff – BVB-Boss Watzke freut sich über Rückkehr +++

Anreize, die der Tabellen-13. aus Köln vorerst nicht bieten kann. Aber der BVB. Die Schwarzgelben gehören neben Eintracht Frankfurt und Olympique Lyon zu den Interessenten um den 27-Jährigen.

Wer bekommt den Zuschlag um Skhiri?

Ob er sich am Ende der Saison für Borussia Dortmund entscheiden wird, wird sich zeigen. Der Tunesier erklärte zuletzt auf Nachfrage zu der Eintracht: „Frankfurt spielt sehr gut dieses Jahr, sie spielen darum, die Champions League oder die Europa League zu erreichen. Frankfurt könnte ein gutes Projekt sein.“

Skhiri ist heiß begehrt und bald ein BVB-Profi? Foto: IMAGO / osnapix

Doch der Mittelfeldspieler wolle sich „auf mich und den Rest der Saison konzentrieren. Von meiner Seite gibt es nichts Konkretes.“

Mehr News für dich:

In den kommenden Wochen, vielleicht aber auch erst im Sommer, wird sich Skhiri entscheiden müssen. Was aktuell für den BVB sprechen würde: auch in der nächsten Saison spielen die Schwarzgelben mit großer Sicherheit in der Champions League. Frankfurt ist in der Bundesliga aktuell auf dem 6. Platz, der die Conference League bedeuten würde.